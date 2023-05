Windows 11: Microsoft indaga per i problemi con le VPN

Con il rilascio dell’ultimo update KB5026372 per Windows 11, ovvero il Patch Tuesday di maggio 2023, molti utenti hanno iniziato a lamentare malfunzionamenti delle connessioni VPN L2TP/IPsec. Considerando le circostanze, Microsoft ha deciso di indagare per cercare di far luce sulla questione e risolvere quanto prima il tutto.

Windows 11: Microsoft vuole fare chiarezza sui problemi con le VPN

Andando più nello specifico, la problematica ha luogo immediatamente usando il protocollo L2TP/IPsec. Le velocità in download e in upload della connessione invece che essere normali calano drasticamente al limite.

Microsoft ha tuttavia informato gli utenti di essere a conoscenza del problema, di stare esaminando la situazione e di stare confrontando i dati forniti dai consumatori. La cosa strana è che in alcuni casi vengono registrare dati del tutto normali, mentre in alti la velocità cala vertiginosamente.

Attualmente, dunque, risulta piuttosto difficile riuscire a comprendere la natura esatta del bug, ma di certo il colosso di Redmond saprà fornire maggiori dettagli e riuscirà ad ovviare nel più breve tempo possibile, permettendo ai suoi utenti di tornare ad utilizzare normalmente il sistema operativo.

Per risolvere temporaneamente il bug si può disinstallare l’update e tornando alla iterazione del sistema operativo precedente al Patch Tuesday di maggio 2023 tutto riprende a funzionare normalmente.

Tuttavia è importante notare che Microsoft raggruppa tutte le correzioni di sicurezza in un unico aggiornamento e quindi la rimozione dell'update cumulativo KB5026372 andrà sì ad ovviare ai problemi di velocità delle VPN, ma andrà al tempo stesso a rimuovere tutte le correzioni per le vulnerabilità di sicurezza patchate di recente.