Windows 11 introduce due nuove scorciatoie da tastiera

Windows è uno dei sistemi operativi più popolari, che offre molte funzioni interessanti. Per utilizzarle, la maggior parte degli utenti si affida ai clic del mouse e solo in rari casi alla tastiera. Tuttavia, sono proprio le scorciatoie da tastiera (shortcuts) uno dei punti forti dell’OS di Microsoft. Oltre ai già celebri Ctrl + C e Ctrl + V per copia/incolla o Ctrl + Alt + Canc per attivare la gestione attività, ne esistono di altre. Inoltre, l’azienda di Redmond continua ad aggiungerne di nuove, per semplificare la vita degli utenti. Recentemente, su Windows 11 sono state aggiunte un paio di nuove scorciatoie che possono aiutare a ridimensionare la larghezza della colonna in Esplora file su Windows 11. Queste sono state aggiunte all'elenco delle scorciatoie da tastiera Microsoft sul suo sito ufficiale intorno alla fine di febbraio o all'inizio di marzo.

Microsoft: come attivare le nuove scorciatoie da tastiera su Windows 11

Attivare queste scorciatoie da tastiera è molto semplice. Per ridurre la larghezza della colonna in Esplora file basta utilizzare la combinazione Ctrl + Maiusc + freccia a sinistra. Invece, se si desidera aumentare la larghezza, basta utilizzare Ctrl + Maiusc + freccia a destra. Il metodo classico per eseguire tali operazioni consiste nell’utilizzare il puntatore del mouse. Tuttavia, esiste anche un altro modo per fare ciò. Basta infatti inserire i valori esatti in pixel (px) nella casella "Larghezza della colonna selezionata (in pixel)".

Questi shortcut, rilasciati un po’ in sordina, non sono l’unica novità di Microsoft. Con l’aggiornamento di Blocco note alla v. 11.2401.25.0 (nel canale Dev e Canary), è stata introdotta anche una nuova scorciatoia (Ctrl + E) che permette di utilizzare la funzionalità AI Spiega con Copilot. Infine, all’inizio dell’anno, l’azienda di Redmond ha infatti annunciato che i computer di nuova generazione saranno dotati di un tasto dedicato a Copilot. Si tratta del primo vero cambiamento “fisico” per la tastiera di Windows da trent’anni a questa parte.