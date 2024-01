Microsoft Copilot: presto tasto dedicato sui nuovi PC Windows 11

Nel settembre 2023, Microsoft ha lanciato un importante aggiornamento delle funzionalità per Windows 11 che ha aggiunto ufficialmente l'assistente AI Microsoft Copilot al suo elenco di funzionalità. Verso la fine dell’anno, la società ha poi lanciato un'anteprima pubblica di un aggiornamento di Windows 10 che includeva il supporto Copilot. Oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo tasto Copilot, che verrà integrato ai nuovi PC portatili e tastiere Windows 11 a breve. In un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, l’Executive Vice President e Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, Yusuf Mehdi, ha annunciato che la società ritiene che l'introduzione del tasto Copilot “consentirà alle persone di partecipare più facilmente alla trasformazione dell'intelligenza artificiale”.

Microsoft Copilot: la prima vera modifica alla tastiera Windows da 30 anni a questa parte

Premendo il tasto Copilot su un laptop Windows 11 o su una tastiera progettata per funzionare con questo OS, verrà avviato automaticamente l'assistente AI. Nel post sul blog, Mehdi sottolinea che per l’azienda, l’introduzione di questo tasto segna “un altro momento di trasformazione nel nostro viaggio con Windows, in cui Copilot sarà il punto di ingresso nel mondo dell'intelligenza artificiale su PC”. Va tuttavia notato che, se si preme il tasto Copilot su un PC in cui l'assistente AI non è abilitato, si avvierà automaticamente Windows Search.

Mehdi afferma ancora che il nuovo tasto è il “primo cambiamento significativo alla tastiera dei PC Windows in quasi tre decenni”. Si tratta di un chiaro riferimento al tasto Windows, introdotto con la Windows Natural Keyboard nel settembre 1994. Il tasto Windows è diventato un pulsante standard per la maggior parte dei laptop e per la maggior parte delle tastiere desktop. Il logo cambiava a seconda della versione del sistema operativo. Mehdi afferma inoltre che, nel corso del CES 2024 di Las Vegas, i partner Microsoft di mostreranno i nuovi PC con il tasto Microsoft Copilot. Gli utenti potranno acquistare nuovi PC Windows 11 a partire dalla fine di gennaio. Tale tasto verrà aggiunto in futuro anche ai nuovi dispositivi Microsoft Surface.