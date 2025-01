Windows 11 includerà un nuovo strano modo per condividere i file

Microsoft ha recentemente rilasciato la build 22635.4805 di Windows 11 nel Beta Channel, con alcune novità interessanti. Oltre alle funzionalità annunciate ufficialmente come i miglioramenti di Snap e la tastiera gamepad, gli appassionati hanno scoperto che l’azienda di Redmond sta lavorando a un nuovo metodo piuttosto non convenzionale per condividere file. Il leaker @phantomofearth ha condiviso la scoperta su X, mostrando come Windows 11 build 22635.4805 consente di condividere file con varie applicazioni in modo semplice. Basta infatti trascinare gli oggetti sul bordo superiore dello schermo. Facendo ciò, Windows 11 mostrerà una barra con app come Outlook, Phone Link e altro, consentendo di rilasciare il file per una condivisione rapida. Da notare che questa modifica non entra in conflitto con Snap Layots, che funziona solo quando si trascina una finestra, non i file.

La nuova funzionalità di Windows 11 dovrebbe chiamarsi Drag Tray. Secondo quanto riportato dal leaker sul proprio account X: “Microsoft sta sperimentando una nuova interfaccia utente per la condivisione dei file in Windows 11: ‘Drag Tray’. Quando si trascina un file, il tray appare in cima allo schermo con un suggerimento ‘drag here to share’ e un elenco di alcune app. Ha un pulsante ‘More options’ per aprire il foglio di condivisione. (nascosto, Beta 22635.4805)”.

Windows 11: come usare la funzionalità Drag Tray

Drag Tray non è ancora attiva per tutti gli utenti. Tuttavia, i più curiosi possono comunque già provarla (è necessario aver installato la build 22635.4805). Per fare ciò, in primis è necessario scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella facile da trovare. In seguito, avviare il prompt dei comandi come amministratore e vai alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se ViveTool è stato posizionato in C:\Vive, basterà soltanto digitare CD C:\Vive. In seguito, digitare vivetool /enable /id:45624564,53397005,48433719 e premere Avvio. Infine, per completare la procedura, riavviare il computer. Come accennato Microsoft non ha ancora annunciato la nuova esperienza di condivisione di Windows 11 a livello globale. Essendo disponibile soltanto nel Beta Channel, è anche probabile che alla fine non venga mai rilasciate. Tutto dipende dai feedback che i tester rilasceranno nei prossimi mesi.