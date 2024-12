Phone Link: Microsoft testa condivisione dei file da iPhone a PC

Microsoft ha iniziato a testare alcuni miglioramenti alla sua app Phone Link per gli utenti iPhone, già disponibili per membri del programma Windows Insider. Quest’ultimi possono infatti provare un nuovo modo per condividere file da iPhone a PC e viceversa, rendendo l'esperienza un po' più simile alla condivisione di file con un dispositivo Android. Gli Insider di Windows possono scaricare l'ultimo aggiornamento dell'app Phone Link, versione 1.24112.89.0 o successiva. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft, l’aggiornamento includerà una nuova finestra di dialogo di configurazione per abilitare la condivisione di file tra iPhone e PC.

La condivisione di Phone Link funziona sfruttando il menu di condivisione su iOS per inviare file all'app "Collega a Windows", che consente quindi di selezionare un dispositivo Windows con cui condividere il file. Su un PC Windows gli utenti possono anche condividere file locali. Per fare ciò basta cliccare con il pulsante destro del mouse su un file e selezionare Condividi. In seguito, per trasferire un file dal PC all’iPhone selezionando "Il mio telefono".

Phone Link: utenti iOS non possono ancora eseguire il mirroring delle app

Microsoft ha gradualmente migliorato l Phone Link per iOS e Android negli ultimi anni. Tuttavia, la versione iOS è ancora molto limitata a causa delle restrizioni del sistema operativo Apple. L'anno scorso Microsoft è riuscita ad aggiornare Phone Link con la possibilità di inviare e ricevere messaggi tramite iMessage. Anche questa integrazione è limitata, supportando solo l'invio e la ricezione di messaggi a singoli contatti e non a gruppi (tramite iMessage). Gli utenti non possono ancora usare l'app Phone Link per eseguire il mirroring delle app dal telefono su PC come accade con Android. Inoltre, bisogna avere l'app aperta per inviare messaggi tramite iMessage. L'ultimo aggiornamento di condivisione file è già disponibile per i membri del programma Windows Insider. Come accennato, queste novità dovrebbero iniziare a essere distribuite a tutti gli utenti Phone Link nei prossimi mesi.