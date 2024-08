Windows 11: il Pannello di controllo non verrà rimosso a breve

La scorsa settimana si era parlato di una possibile rimozione imminente del Pannello di controllo da Windows 11 da parte di Microsoft. Tuttavia, tali voci sono subito state smentite dall’azienda di Redmond. Microsoft ha ora aggiornato il documento di supporto per chiarire che il Pannello di controllo non corre il pericolo di essere rimosso da Windows a breve. Inizialmente, l’azienda aveva indicato sul proprio sito web che: "il Pannello di controllo è in procinto di essere deprecato in favore dell'app Impostazioni". Questo piccolo aggiornamento del documento ha fatto subito pensare ad una sua prossima deprecazione. La storia è un’altra. Nel weekend Microsoft ha aggiornato la nota di supporto per chiarire che si tratta semplicemente del continuo processo di spostamento degli elementi nell'app Impostazioni. Come riportato dall’azienda: "Molte delle impostazioni nel Pannello di controllo sono in fase di migrazione all'app Impostazioni".

Windows 11: molti utenti preferiscono il Pannello di controllo alle Impostazioni

In ogni caso, negli ultimi mesi Microsoft ha spostato più impostazioni del Pannello di controllo nell'interfaccia Impostazioni. Windows 11 sta finalmente ottenendo impostazioni del mouse che consentono di evitare il Pannello di controllo a breve, rimuovendo un altro grande motivo per cui bisognava usare il Pannello di controllo. Tuttavia, molti utenti Windows preferiscono ancora l'interfaccia del Pannello di controllo a quella delle Impostazioni. La prima offre molte impostazioni in un'interfaccia facile da usare in cui non bisogna scavare in più livelli per trovare ciò che stai cercando. Microsoft ha perfezionato la sua interfaccia Impostazioni da Windows 8. In seguito, sono state introdotte molte revisioni sia in Windows 10, sia in Windows 11.

Il gigante del software non ha ancora aggiunto il Pannello di controllo al suo elenco di funzionalità deprecate in Windows, quindi non scomparirà presto. Microsoft in genere aggiunge le funzionalità di Windows a questo elenco formale di deprecazioni mesi o addirittura anni in anticipo per avvisare aziende e consumatori della loro rimozione. Al momento, il Pannello di controllo è ancora salvo e probabilmente sarà accessibile ancora per svariati anni.