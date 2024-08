Windows 10: in arrivo le pubblicità del menu Start di Windows 11

Quando Microsoft ha annunciato i suoi piani per iniziare ad aggiungere funzionalità a Windows 10 ancora una volta, nonostante l'inevitabile fine del sistema operativo nell'ottobre 2025, la maggior parte degli utenti si aspettava di vedere le funzionalità più interessanti di Windows 11 trasferite nel vecchio sistema operativo. Tuttavia, le cose sono andate diversamente. Ad esempio, l'ultima funzionalità introdotta su Windows 10 riguarda una delle modifiche più fastidiose provenienti dal menu Start di Windows 11. All'inizio di quest'anno, Microsoft ha introdotto un cosiddetto "Account Manager" per Windows 11. Questo appare sullo schermo quando si clicca sulla propria immagine del profilo nel menu Start. Invece di mostrarti solo i pulsanti per disconnettersi, bloccare il tuo dispositivo o cambiare profilo, mostra annunci di Microsoft 365. Tutti i pulsanti effettivamente utili sono ora nascosti dietro un sottomenu. Ora, lo stesso Account Manager sta arrivando per gli utenti con sistema operativo Windows 10.

Windows 10: come provare Account Manager

La modifica è stata individuata nelle ultime build di anteprima di Windows 10 dai canali Beta e Release Preview. Il nuovo Account Manager funziona allo stesso modo di Windows 11. Al momento è disabilitato per impostazione predefinita perché il sottomenu con i pulsanti di disconnessione e di blocco non funziona. Tuttavia, in un futuro prossimo potrebbe essere attivato, in modo da mostrare gli annunci sul menu.

Gli utenti che desiderano provare questa discutibile modifica possono aggiornare il proprio sistema operativo alla build 19045.4842. In seguito, basterà attivare le funzionalità 47988717, 48433719 e 49453572 usando l'app ViVeTool. Microsoft non ha ancora annunciato Account Manager per Windows 10. Tuttavia, considerando che tale funzionalità è già nella versione stabile di Windows 11, è abbastanza certo che alla fine arriverà anche sul sistema precedente. L’annuncio ufficiale da parte di Microsoft potrebbe infatti arrivare già nelle prossime settimane.