Windows 11: fine supporto di 21H2 e 22H2 tra 60 giorni

L'autunno si avvicina sempre di più e ciò significa che un paio di versioni di Windows 11 presto non saranno più supportate. Microsoft ha ora emesso un'altra notifica che le versioni 21H2 e 22H2 smetteranno di ricevere aggiornamenti di sicurezza l'8 ottobre 2024. Gli utenti che rimangono fedeli alle vecchie versioni dovrebbero prendere in considerazione di aggiornare il sistema al più presto. La versione 21H2 è già stata già interrotta per i clienti standard. Solo le edizioni SKU Enterprise, Education e IoT Enterprise continuano a ricevere aggiornamenti regolari. Per quanto riguarda la versione 22H2 di Windows 11, l'8 ottobre segnerà la fine del ciclo di vita per le SKU Home e Pro.

Windows 11: aggiornare alla versione 23H2 per continuare il supporto

Secondo quanto pubblicato da Microsoft sul sito web ufficiale di Windows Health Dashboard: “l’8 ottobre 2024 Windows 11 versione 21H2 (edizioni Enterprise, Education e IoT Enterprise) e Windows 11 versione 22H2 (edizioni Home e Pro) raggiungeranno la fine della manutenzione. Il prossimo aggiornamento della sicurezza di ottobre 2024, che verrà rilasciato l'8 ottobre 2024, sarà l'ultimo aggiornamento disponibile per queste edizioni. Dopo questa data, i dispositivi che eseguono queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti mensili della sicurezza e dell'anteprima contenenti protezioni dalle minacce alla sicurezza più recenti”.

I clienti standard probabilmente non dovrebbero preoccuparsi della fine del supporto per le versioni 21H2 e 22H2. I loro sistemi sono molto probabilmente già stati aggiornati alla versione 23H2. Per visualizzare la versione di Windows 11 in esecuzione sul computer, basta accedere alle Impostazioni, poi Sistema e, infine, Informazioni sul sistema. Entrambe le versioni di Windows 11 21H2 e 22H2 hanno ricevuto due anni di supporto attivo (Home e Pro Edition). Gli SKU Enterprise ed Education sono solitamente supportati per un altro anno. Windows 11 versione 23H2 sarà la prossima a uscire dopo la fine delle versioni precedenti. Secondo la documentazione ufficiale, raggiungerà la fine del suo ciclo di vita l'11 novembre 2025.