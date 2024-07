Microsoft 365: annunciate nuove funzionalità per Copilot in Excel

L’azienda di Redmond ha aggiornato ancora una volta la sua Microsoft 365 Roadmap. A differenza delle scorse settimane, le novità annunciate sono davvero poche. Tuttavia, ciò non significa che non siano interessanti. Ad esempio, gli utenti di Excel su PC, Mac e sul web riceveranno una nuova utile funzionalità Copilot entro la fine di luglio. Come riporta il sito della roadmap: “in precedenza, quando un utente chiedeva a Copilot di apportare modifiche ai dati della tabella, Copilot apportava le modifiche direttamente. Ora, Copilot risponderà con una descrizione delle modifiche pianificate, insieme a un pulsante ‘Applica’. Gli utenti possono scegliere di perfezionare prima di applicare. Ciò fornisce maggiore consapevolezza e controllo da parte dell'utente sulle modifiche di Copilot”.

Microsoft 365: gli altri aggiornamenti in arrivo entro l’autunno

Il prossimo settembre, la nuova app Outlook per Windows riceverà una nuova scorciatoia da tastiera. Secondo quanto rivelato dall’azienda di Redmond: “gli utenti del nuovo Outlook ora potranno utilizzare il tasto Alt per visualizzare suggerimenti chiave quando utilizzano la navigazione da tastiera. In precedenza, questo comportamento era Win+Alt. Altre app Outlook non saranno interessate da queste modifiche”. Ad agosto, gli utenti web di Outlook potranno aggiungere rapidamente un account all'app mobile Outlook. Gli utenti potranno aggiungere i propri account Microsoft 365 for work o school a Outlook mobile tramite QR code. Nella sezione Guida, verrà visualizzato un nuovo pulsante chiamato “Outlook mobile”. Dopo averlo cliccato apparirà il codice QR. Scansionandolo con l’app Outlook mobile, si potrà aggiungere l’account senza dover necessariamente digitare nome utente e password.

A settembre gli utenti web di Outlook riceveranno ulteriore aiuto quando utilizzeranno Copilot per redigere un documento. Come riportato da Microsoft: “la bozza con Copilot includerà le informazioni della ricerca Bing, risultando in contenuti aggiornati quanto quelli che potresti trovare effettuando una ricerca con Bing sul Web”. Inoltre, anche gli anche gli utenti dell’app web di Word riceveranno un altro miglioramento alle bozze grazie a Copilot. Secondo l’azienda di Redmond: “non sarà più necessario fare riferimento a determinati tipi di dati organizzativi affinché Copilot generi contenuti contestualmente rilevanti. Sarà comunque necessario fare riferimento esplicitamente alle persone e alle chat”. Al momento ciò è tutto. I prossimi aggiornamenti della Microsoft 365 Roadmap verranno pubblicati la prossima settimana.