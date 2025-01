Windows 11: ex designer Microsoft svela sfondi dinamici eliminati

Microsoft lavora da qualche anno su sfondi dinamici animati per Windows 11 e ora un ex designer ha rivelato esattamente come sono. Sergey Kisselev, ex motion designer e artista 3D presso Microsoft, ha descritto in dettaglio il suo lavoro sulle animazioni dinamiche per Windows 11. Originariamente queste avrebbero dovuto essere distribuite nel 2023. Tuttavia, ora sembrano essere state cancellate. Kisselev ha lavorato sugli elementi di design di Windows e sul sistema di design Fluent di Microsoft per più di otto anni prima di passare ad Amazon nel 2022.

Nel suo post su Behance, Kisselev ha descritto gli sfondi dinamici come "parte degli sforzi del Windows Creative Direction Team per celebrare una nuova composizione di firma centrata per Windows 11, evidenziando il suo menu Start e la barra delle applicazioni centrati". Sempre secondo Kisselev tali sfondi facevano parte di uno sforzo che è stato "esplorato per i dispositivi Microsoft economici, principalmente mirati agli utenti educativi".

Windows 11: parti non finite degli sfondi dinamici inclusi nelle versioni 22H2 e 22H3

La redazione di Windows Central ha segnalato che questi sfondi dinamici avrebbero dovuto essere originariamente distribuiti come parte dell'aggiornamento 23H2 per Windows 11. Tuttavia, questa modifica non è stata mai implementata. Il leaker Albacore afferma su X che la funzionalità degli sfondi dinamici è stata eliminata e che parti non finite sono state distribuite sia in Windows 11 22H2 nella versione 23H2. Tuttavia, queste sono state rimosse nell'ultimo aggiornamento 24H2. Questi sfondi dinamici sono molto simili a quelli che Microsoft fa con la sua dashboard Xbox. L'unico modo per ottenere sfondi animati in Windows è installare un'app di terze parti come Wallpaper Engine. Microsoft supportava i video come sfondi con la sua funzionalità Windows DreamScene in Windows Vista. Quindi, è sorprendente vedere Microsoft fare tutto questo lavoro di progettazione per riportare una funzionalità di sfondo dinamico simile e poi rimuoverla da un giorno all’altro.