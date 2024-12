Windows 11: cambiare risoluzione della webcam sarà più facile

Le recenti versioni di Windows 11 consentono già di personalizzare un bel po' di impostazioni della webcam senza scaricare alcun software di terze parti. È sufficiente andare su Impostazioni, poi Bluetooth e dispositivi, Videocamere e modificare impostazioni come luminosità, contrasto, nitidezza e altre opzioni. Presto, le opzioni disponibili si espanderanno per includere ancora più impostazioni. Il leaker @PhantomOfEarth ha scoperto che le recenti build di Windows 11 Canary contengono un ID funzionalità nascosto. Se abilitato, questo aggiunge l'opzione per modificare la risoluzione dell'immagine della webcam. Gli utenti potranno lasciare che Windows 11 decida la migliore risoluzione possibile o selezionare l'opzione preferita e il frame rate dall'elenco delle varianti disponibili.

Windows 11: come attivare la nuova funzione della webcam

Se si utilizza Windows 11 build 27744 (o versioni successivi) e il proprio sistema ha una webcam, è possibile provare a effettuare la modifica autonomamente. Basta scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file in una cartella comoda e facile da trovare. In seguito, eseguire il prompt dei comandi come amministratore e vai alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD (ad esempio, CD C:\Vive). Infine, digitare vivetool /enable /id:52142480, premere Invio e riavviare il computer. Dopo aver riavviato il desktop, accedere nuovamente a Videocamere, da Impostazioni. Seleziona la propria webcam e cliccare su "Modifica". L'elenco delle risoluzioni disponibili sarà accanto all'opzione "Tipo di media" sotto le altre due impostazioni introdotte di recente. Queste consentono a più app di usare contemporaneamente la webcam e la modalità fotocamera di base per la risoluzione dei problemi.

Tra le altre novità, all'inizio di questa settimana, Microsoft ha rilasciato una nuova build Canary. Questa include alcuni miglioramenti per File Explorer, Task Manager, barra delle applicazioni e non solo. Inoltre, l'azienda di Redmond ha anche aggiornato il Microsoft Store con una nuova funzionalità che semplifica l'aggiornamento delle applicazioni Win32.