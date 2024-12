Microsoft Store semplificherà l'aggiornamento delle app Win32

Microsoft ha recentemente pubblicato un riepilogo di tutte le funzionalità e i miglioramenti aggiunti al Microsoft Store su Windows 11 e 10 nel 2024. Tuttavia, con poche settimane rimaste del 2024, l'azienda ha rilasciato un altro update, che semplifica l'aggiornamento delle applicazioni Win32 nello Store. L'aggiornamento è stato annunciato insieme alla build 27758 di Windows 11 dal Canary Channel. A partire dalla versione 22411.1401 e successive, gli utenti Windows possono aggiornare le applicazioni Win32 che si basano su meccanismi di aggiornamento esterni direttamente nel Microsoft Store (contrassegnate con un badge "fornito e aggiornato" nello store). Finora, l'aggiornamento di tali app richiedeva l'esecuzione di azioni all'interno di tali programmi. Questa nuova modifica serve a ottimizzare ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Microsoft Store: le app possono aggiornarsi automaticamente in background

Microsoft fa notare che le applicazioni fornite e aggiornate dai rispettivi editor non si aggiorneranno automaticamente. È infatti necessario accedere alla sezione della libreria o alla pagina dello store dell'app e fare clic su "Aggiorna". Tutte le altre app ospitate nel Microsoft Store possono comunque aggiornarsi automaticamente in background. Come riportato sull'annuncio ufficiale: “Per le app Win32 ‘fornite e aggiornate’ dai loro editor, Microsoft Store ora supporterà l'aggiornamento direttamente nello Store. In precedenza, queste app potevano essere aggiornate solo all'esterno di Microsoft Store. Gli Insider possono andare alla pagina Download e fare clic su Ottieni aggiornamenti. Se una delle app installate di questo tipo ha aggiornamenti, verrà visualizzata nell'elenco in sospeso. Puoi eseguire l'aggiornamento facendo clic sul pulsante Aggiorna. non si avvierà automaticamente. Gli utenti Windows Insider di tutti i canali che utilizzano la versione 22411.1401.x.x e successive del Microsoft Store potranno notare questo miglioramento”.

Per gli utenti interessati alle nuove modifiche introdotte dall’azienda di Redmond, è possibile consultare l'annuncio con il changelog completo di Windows 11 build 27758 pubblicato sul blog ufficiale di Windows Insider.