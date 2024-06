Windows 11: bloccato avvio della build 26236 nel Canary Channel

La scorsa settimana, Microsoft ha rilasciato la build 26236 nel Canary Channel di Windows 11 per i membri del programma Windows Insider. Adesso, l’azienda di Redmond ha rivelato di aver sospeso il lancio di questa nuova build. In un aggiornamento del post sul blog originale che annunciava il rilascio della nuova build nel Canary Channel, Microsoft ha dichiarato: “AGGIORNAMENTO 6/18: abbiamo temporaneamente sospeso l'implementazione di Windows 11 Insider Preview Build 26236 nel Canary Channel. Riprenderemo a breve il lancio per il Canary Channel. L’azienda non ha offerto alcuna spiegazione sul motivo per cui questa build non è più disponibile per il download nel Canary Channel Insiders.

Windows 11 build 26236: nuova esperienza Start e bugfix

A prima vista, la versione 26236 di Windows 11 nel Canary Channel sembrava essere un aggiornamento minore. La caratteristica più importante è stata l'aggiunta di una nuova esperienza di gestione account per il menu Start di Windows 11. Microsoft ha affermato che all'epoca gli utenti potevano utilizzare il menu Start per ottenere "una panoramica rapida dei vantaggi dell'account e semplificare la gestione delle impostazioni dell'account". Il post originale sul blog per la nuova build di Canary Channel riportava anche un paio di piccole correzioni di bug. L’azienda di Redmond affermava inoltre che la build 26236 includeva "una piccola serie di miglioramenti e correzioni generali", ma non offriva alcun dettaglio specifico.

Infine, con questo aggiornamento di Canary Channel, Microsoft ha rilevato due problemi noti. Uno riguardava il blocco del download della build 26040 o della build 23620, sia nei canali Canary, sia in quelli Dev. L'altro problema noto elencato nel post del blog riguardava il Task Manager, con Microsoft che affermava che c'erano “colori nella sezione Prestazioni che non venivano visualizzati correttamente in modalità oscura”. Come accennato, Microsoft non ha rilasciato comunicazioni in merito a questa pausa. Tuttavia, è probabile che l’azienda fornisca maggiori spiegazioni una volta ripreso il roll-out dell’aggiornamento.