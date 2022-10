Windows 11: Task Manager a portata di barra delle applicazioni

Microsoft ha da poco comunicato di aver reso disponibile la nuova build 25211 di Windows 11 per coloro che sono iscritti al canale Dev del programma Insider. La build non solo porta in dote diverse correzioni di bug, ma anche alcune significative novità, una delle quali è l’implementazione di un collegamento sulla barra delle applicazioni che consente di accedere al Task Manager.

Windows 11: il Task Manager è accessibile pure dalla barra delle applicazioni

Da notare che la feature era disponibile sulla precedente versione del sistema operativo, ma con il passaggio da Windows 10 a Windows 11 è stata rimossa. Sul vecchio OS, infatti, gli utenti potevano accedere al Task Manager facendo clic destro sulla taskbar e selezionando la voce apposita dal menu contestuale mostrato, analogamente a quanto ora viene offerto pure su Windows 11. Sul più recente sistema operativo, però, il menu contestuale è estremamente “risicato”, andando a mostrare solo il collegamento in questione e quello alle impostazioni, come visibile nello screenshot d’esempio presente di seguito.

È bene precisare che prima della modifica in oggetto il Task Manager era comunque in qualche modo accessibile dalla barra delle applicazioni di Windows 11, facendo clic destro con il mouse sul pulsante Start e selezionando il collegamento pertinente tra quelli proposti.

Unitamente alla suddetta novità, con la nuova build del sistema operativo si possono riordinare le icone della System Tray. Inoltre, sono state aggiornate le impostazioni dei Widget, per cui adesso gli utenti possono scegliere di aprire la board con il passaggio del mouse sull’icona nella barra delle applicazioni, visionare i badge delle notifiche e abilitare la rotazione degli aggiornamenti dei widget.

Per il momento non è ancora noto quando l’aggiornamento in questione verrà diffuso su larga scala, ma con ogni probabilità ciò avverrà a inizio 2023.