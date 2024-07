Windows 11: antispyware non ufficiale di XP arriva come fork

Ai tempi di Windows XP, un'utilità di terze parti chiamata xp-AntiSpy consentiva agli utenti di disabilitare alcune funzionalità del sistema operativo. Questa applicazione consentiva di modificare le impostazioni sulla privacy come telemetria, servizi, programmi di avvio e altro e agiva come una sorta di anti-spyware. L'ultima versione del software è stata rilasciata nel dicembre 2015 come beta quando ha aggiunto il supporto per Windows 10. A distanza di quasi 10 anni è stata rilasciata una nuova utility denominata xd-Antispy e basata proprio su xp-AntiSpy. Tale app è stata sviluppata dall'utente GitHub Belim, lo stesso sviluppatore di un'altra app Windows 11 di terze parti abbastanza popolare chiamata Winpilot. Lo sviluppatore afferma che "xp" nel nome dell'utilità è stato sostituito con "xd", che significa "eXtreme Defense".

Windows 11: i dettagli della nuova app xd-AntiSpy

Proprio come l'applicazione originale, xd-AntiSpy consente inoltre agli utenti di disabilitare "spyware" e bloatware come annunci pubblicitari, alcune funzionalità di Microsoft Edge, telemetria e altro ancora. Come riportato da Belim sul changelog della versione beta xd-Antispy 4.0-3-prev: “l'ultima versione stabile di XP-Antispy era la 3.98-2. Ora sto continuando con la versione 4.0 (anche se questa è la prima versione pubblica dell'app). In questa versione ho abilitato funzioni aggiuntive per l'importazione e l'esportazione dei profili e funzionalità estese del plug-in per interpretare il codice PowerShell insieme al batch. L'edizione Admin include funzionalità di importazione/esportazione migliorate, supporto plug-in senza generazione di plug-in AI, ecc”.

Per quanto riguarda invece la versione stabile xd-AntiSpy 4.0-4b su Windows 11, Belim ha dichiarato: “ho riscritto tutte le funzionalità della mia vecchia versione C++ in C#. Se ti manca qualcosa del classico XP-AntiSpy, sentiti libero di inviare una richiesta di funzionalità. Mi sono occupato della localizzazione e implementeremo le traduzioni nelle prossime versioni. L'aspetto nostalgico di XD-AntiSpy è abbinato a funzionalità intelligenti. E non preoccuparti, Clippy di Winpilot non ti disturberà più qui”. È possibile scaricare l'utility dal repository GitHub ufficiale. Tuttavia, come sempre, è necessario tenere presente che si tratta di un'applicazione di terze parti non ufficiale e che potrebbe presentare problemi.