Windows 11 24H2: rivelata la data di rilascio per tutti i PC

Il nuovo aggiornamento Windows 11 24H2 sembra essere ormai alle porte. In un recente post sul proprio blog, Microsoft ha infatti finalmente indicato una data di rilascio per il suo prossimo Big Update. Come rivelato dall’azienda di Redmond: “il passaggio all'app Microsoft 365 come punto di accesso per Microsoft Copilot sarà allineato con l'aggiornamento annuale delle funzionalità di Windows 11. Le modifiche saranno distribuite ai PC gestiti a partire dal rilascio facoltativo della versione di anteprima non di sicurezza il 24 settembre 2024, seguite dal rilascio dell'aggiornamento mensile di sicurezza l'8 ottobre per tutte le versioni supportate di Windows 11. Queste modifiche verranno applicate ai PC con Windows 10 il mese successivo”.

Windows 11 24H2: Microsoft non modificherà i requisiti minimi di sistema

Sembra quindi che Windows 11 24H2 uscirà come anteprima verso la fine di questo mese come C-release. La disponibilità generale ufficiale per tutti i sistemi compatibili dovrebbe invece avvenire l'8 ottobre 2024 tramite il Patch Tuesday mensile. Bisogna comunque ricordare che Windows 11 24H2 è già disponibile per i PC Copilot+ e il Patch Tuesday di ottobre 2024 lo porterà ai restanti sistemi compatibili. Per chi non lo sapesse, i PC Copilot+ (sia Arm64 che AMD64) hanno un criterio minimo di 40 NPU TOPS. Secondo quanto rivelato, Microsoft non modificherà i requisiti di sistema per la nuova versione. Purtroppo, i dispositivi che eseguono processori molto vecchi non saranno più in grado di ignorare i requisiti.

L'aggiornamento Patch Tuesday dell'8 ottobre 2024 vedrà anche un altro cambiamento importante. L'azienda ha recentemente annunciato che gli aggiornamenti di qualità saranno ora inviati durante il provisioning iniziale (OOBE) sui dispositivi gestiti da Intune. Oltre a queste modifiche, Microsoft ha introdotto anche un modo per distribuire aggiornamenti cumulativi tramite checkpoint, anche se al momento sta causando problemi, come ad esempio errori di installazione di MSU.