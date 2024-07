Windows 11 24H2 risolverà presto lo stuttering delle animazioni

Windows 11 24H2 è già stato distribuito sui PC Copilot+ ma deve ancora arrivare sui PC Intel e AMD. In vista del presunto lancio di fine settembre, Microsoft ha pubblicato aggiornamenti cumulativi per correggere i problemi di prestazioni sottostanti in Windows 11, comprese lo stuttering delle animazioni. I problemi di animazione di Windows 11 non sono nuovi. Tuttavia, le animazioni lente o gli scatti sono peggiorati dopo Windows 11 23H2. Questo bug influisce su funzionalità come l'interfaccia Impostazioni rapide, che si apre parzialmente e si carica completamente dopo pochi secondi. Microsoft è a conoscenza delle segnalazioni e ha sviluppato una correzione, al momento disponibile ai tester nel canale di anteprima della versione. In un post dell'Hub di feedback, gli utenti hanno segnalato che le anteprime di Visualizzazione attività e alcune animazioni non funzionano bene, si bloccano o non si aprono.

Gli utenti hanno segnalato questo problema più volte. Microsoft ha inizialmente fornito la correzione iniziale tramite Windows 11 Build 26227, disponibile solo per i tester nel canale Canary. L’azienda ha poi confermato che la correzione è ora disponibile per Windows 11 24H2, fino alla build 26100.994 (KB5039304) nel canale di anteprima. Come osservato da Microsoft: “questo aggiornamento risolve un problema che si ritiene sia la causa alla base del fatto che alcuni addetti ai lavori hanno notato recentemente degli scatti in alcune animazioni (perdita di fotogrammi), in particolare con Task View”. La patch è attualmente disponibile per Windows 11 24H2. Tuttavia, il problema è stato osservato anche nelle versioni precedenti.

Windows 11 24H2: le altre novità in arrivo in autunno

Microsoft ha deciso di migliorare anche le prestazioni dell'interfaccia Impostazioni rapide. Con Windows 11 24H2, gli utenti noteranno che le Impostazioni rapide si apriranno più velocemente e non subiranno ritardi tanto quanto in Windows 11 23H2. Microsoft ha poi aggiunto la funzionalità Live Captions basata sull'intelligenza artificiale al menu Impostazioni rapide. In questo modo gli utenti potranno accedervi facilmente. Un'altra modifica del nuovo sistema consente di aggiornare l'elenco Wi-Fi quando si trascina dall'alto verso il basso. Tutte queste novità inizieranno a essere disponibili agli utenti con OS Windows 11 24H2 a partire da settembre/ottobre.