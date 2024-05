Live Caption di Google: più opzioni di personalizzazione per le emoji e altro ancora in arrivo

Google sta portando Live Caption, la sua funzione di accessibilità che genera didascalie in tempo reale per qualsiasi suono proveniente dal dispositivo, a un livello superiore con l'introduzione di nuove funzioni incentrate sulla maggiore personalizzazione. Queste modifiche sono progettate per rendere Live Caption più versatile e utile per un'ampia gamma di utenti, offrendo loro maggiore controllo e opzioni di personalizzazione.

Tra le nuove opzioni di personalizzazione, spiccano:

Emoji: Live Caption ora potrà includere emoji nella trascrizione, consentendo agli utenti di percepire il tono emotivo del discorso. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere se visualizzare o meno le emoji e se enfatizzare l'intensità emotiva del testo. Tag emotivi: sarà possibile visualizzare e includere i tag emotivi nella trascrizione, offrendo un ulteriore livello di comprensione del tono del discorso e delle emozioni trasmesse. Durata delle parole: l'effetto di durata delle parole potrà essere visualizzato e incluso nella trascrizione, aiutando gli utenti a seguire meglio il ritmo del discorso e migliorando la comprensione.

Le nuove funzioni di Live Caption arriveranno presto

Queste nuove opzioni di personalizzazione offrono agli utenti un maggiore controllo su come desiderano visualizzare e interpretare le trascrizioni di Live Caption. Ciò è particolarmente utile per gli utenti con esigenze di accessibilità specifiche, così come per coloro che desiderano semplicemente una trascrizione più adattata alle proprie preferenze personali.

Sebbene le nuove funzioni di Live Caption siano state individuate nel codice dell'app Android System Intelligence, al momento non è stata annunciata una data ufficiale per il loro rilascio. Tuttavia, è probabile che vengano distribuite tramite un aggiornamento dell'app in un prossimo futuro.

Queste imminenti modifiche a Live Caption rappresentano un passo positivo per rendere la funzione più accessibile e personalizzabile. Le nuove opzioni di emoji, tag emotivi e durata delle parole offriranno agli utenti una maggiore flessibilità nel modo in cui visualizzano e interpretano le trascrizioni, contribuendo a migliorare ulteriormente l'esperienza utente complessiva.