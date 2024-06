Windows 11 24H2: rilasciato update solo per PC Copilot Plus

Verso la fine del mese scorso, Microsoft ha rilasciato Windows 11 24H2 agli Insider nel canale Windows 11 Release Preview. Il giorno dopo, la società ha annunciato che avrebbe iniziato la certificazione di hardware e dispositivi compatibili con Windows 11 24H2. Il lancio, tuttavia, è stato sospeso a causa di alcuni problemi, sebbene le informazioni al riguardo non siano state rese pubbliche. Nelle scorse ore, la società ha ripreso nuovamente il lancio sul canale Release Preview. Oltre a ciò, Microsoft ha anche reso disponibile Windows 11 versione 24H2 (noto anche come Windows 11 2024 update), ma soltanto per i PC Copilot+. Come riportato in una nota sul sito ufficiale dell’azienda: “Importante: Windows 11, versione 24H2 è soltanto disponibile per i PC Copilot+.”.

L'aggiornamento Windows 11 24H2 (KB5039239), build 26100.863, introduce alcune interessanti novità e bugfix. In primis, l’update risolve un problema che interessa l'audio dei dispositivi Bluetooth. Quando si collegavano, il volume veniva impostato al massimo. Inoltre, è stato corretto un bug che impediva il funzionamento dei giochi dotati della funzione anti-cheat BattlEye. Questo problema interessava i dispositivi Arm64. Microsoft ha migliorato anche l'esperienza Copilot su Windows. Ora si trova sulla barra delle applicazioni e si comporta come un'app. Ad esempio, è possibile eseguire operazioni come ridimensionare, spostare e allineare la finestra.

Windows 11 24H2: le altre novità dell’aggiornamento

Questo aggiornamento include anche miglioramenti alla sicurezza. Windows 11 24H2, influisce sull’utilità della riga di comando WMI. Adesso, lo stato predefinito di Feature on Demand (FoD) per le nuove installazioni è "Disabilitato". Eseguendo l'aggiornamento, lo stato predefinito di FoD viene "Abilitato". Se sono stati installati aggiornamenti precedenti, solo i nuovi update contenuti in questo pacchetto verranno scaricati e installati sul tuo dispositivo. Per quanto riguarda l’aggiornamento dello stack di manutenzione di Windows 11, la nuova versione apporta alcuni miglioramenti qualitativi. Infine, Windows 11 KB5039239 offre una soluzione alternativa ad un problema noto che non permette agli utenti con dispositivi Arm di scaricare Roblox tramite il Microsoft Store. I gamer possono scaricare il gioco dal sito ufficiale e giocare senza problemi sui loro device Arm.

Il nuovo aggiornamento è scaricabile dal sito web ufficiale di Microsoft ed è disponibile sia per i PC Copilot+ AMD64 (PC Intel e AMD) sia per i device Arm64 (Qualcomm Snapdragon X). Questi sono etichettati come aggiornamenti di sicurezza. L’update KB5039212 è anche disponibile per chi utilizza dispositivi non Copilot+.