IKEA assumerà giocatori Roblox per lavorare nello store virtuale

IKEA ha recentemente aperto un proprio negozio virtuale su Roblox, chiamato “The Co-Worker Game”. L’azienda svedese ha annunciato che intende assumere 10 giocatori per lavorare in questo store tramite la realtà virtuale, pagandoli circa 14,80 euro l’ora. IKEA ha annunciato che raccoglierà candidature fino al 16 giugno, solo da candidati nel Regno Unito o in Irlanda (e che abbiano almeno 18 anni). I dipendenti virtuali svolgeranno compiti come servire polpette o aiutare le persone a trovare mobili o altri articoli IKEA. Questi possono anche “essere promossi e spostati in altri dipartimenti, proprio come accade nel mondo reale. Come riportato sul sito dell’azienda, si tratta di un contratto a tempo determinato. Alcune delle domande previste dalla candidatura sono: "Come ti senti a essere trasformato in pixel?" oppure “Se fossi un mobile IKEA pixelato, quale saresti e perché?”. La possibilità di essere assunti dipende anche da quanto siano originali le risposte a tali domande.

IKEA: gli utenti possono anche vincere UGC esclusivi del brand

Per poter inoltrare la propria candidatura, IKEA richiede un CV aggiornato. Purtroppo, per poter terminare il processo è necessario inserire il proprio numero di telefono (quindi è impossibile provare dall’Italia). Come già accennato, l’offerta è aperta soltanto ai candidati di età pari o superiore a 18 anni che vivono nel Regno Unito o nella Repubblica di Irlanda. Inoltre, il lavoro si può svolgere comodamente da remoto. Non è necessaria la presenza in uno store fisico. Anche se non si viene assunti, i giocatori possono comunque esplorare il negozio IKEA su Roblox. L’azienda ricorda anche che è possibile vincere UGC (contenuti generati dagli utenti) esclusivi.

IKEA non è la prima azienda a fare una cosa del genere. Altre aziende hanno provato a esporre il proprio brand in VR. Ad esempio, esiste già il negozio virtuale Walmart Discovered per l'acquisto di articoli digitali con la valuta Robux in-game di Roblox. Inoltre, nel 2022 Gucci ha realizzato ambienti Roblox, inclusa Gucci Town. Quindi questo aspetto non è una novità. Esistono diversi modi per guadagnare con Roblox. Tuttavia, questa è la prima volta che un’azienda si è offerta di pagare utenti con soldi veri per lavorare nel proprio store Roblox. Anche se strano, ciò sembra innocuo e meno fastidioso degli NFT.