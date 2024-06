Windows 11 24H2: rilasciati dettagli sul supporto app e stampanti

Questa settimana Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 24H2, per PC Copilot+ basati su Arm. Il colosso della tecnologia ha dettagliato alcune delle nuove funzionalità esclusive di Copilot+ PC nel suo blog, in un articolo di supporto separato di oggi ha anche aggiunto ulteriori informazioni relative al supporto di stampanti e app. In termini di supporto delle app, Microsoft afferma che le app Windows dovrebbero funzionare con i PC basati su Arm proprio come con i computer x86 e nessun requisito richiede che provengano da Microsoft Store. Tuttavia, aggiunge che le app ottimizzate specificamente per Windows su Arm funzioneranno meglio.

Sul proprio sito web, Microsoft ha specificato che: “è possibile installare ed eseguire la maggior parte delle app Windows sui PC basati su Windows 11 Arm proprio come su altri PC Windows 11. Non è necessario che le app provengano da Microsoft Store in Windows. Le app ricostruite per PC basati su Windows Arm avranno le prestazioni migliori. Molte delle migliori app Windows sono già state ricostruite per PC basati su Windows Arm e altre sono in arrivo. Altre app che non sono state create per PC basati su Windows Arm verranno eseguite senza problemi utilizzando l'emulazione. I PC basati su Windows 11 Arm che eseguono Windows 11 24H2 includono l'emulatore Prism per migliorare le prestazioni delle applicazioni emulate.”

Windows 11 24H2: anche il supporto per le stampanti è garantito

Per quanto riguarda le stampanti, Microsoft ha aggiunto che queste dovrebbero funzionare anche con i PC basati su Arm in modo simile a come funzionano sui sistemi x86. L’azienda inoltre menzionato specificamente che le stampanti basate su Mopria dovrebbero funzionare senza problemi. L'anno scorso Microsoft ha iniziato a testare la modalità WPP esclusiva di Mopria o la modalità di stampa protetta di Windows per Windows 11 24H2.

Sempre nel suo documento di supporto, l’azienda di Redmond ha spiegato meglio come funziona il supporto delle stampanti. Secondo Microsoft: “I PC basati su Windows 11 Arm supportano la maggior parte delle stampanti, comprese le stampanti che supportano lo standard di stampa Mopria. Le stampanti di grandi produttori di stampanti come HP e Xerox hanno rilasciato Printer Support Apps. Si tratta di app di stampa complementari progettate per migliorare l'esperienza di stampa di Windows. Le periferiche funzioneranno se i driver da cui dipendono sono integrati in Windows 11 o se lo sviluppatore dell'hardware ha rilasciato i driver Arm64 per il dispositivo. È una buona idea verificare se lo sviluppatore dell'hardware ha pubblicato una versione del driver che funziona su un PC basato su Windows 11 Arm”.