Microsoft Store permetterà di scaricare app dalla versione web

Microsoft ha annunciato grandi cambiamenti nel funzionamento della versione web di Microsoft Store di Windows 10 e 11. Ora ogni utente può scaricare i file eseguibili delle app direttamente dal sito web utilizzando i nuovi "installer per il web". Il cambiamento è stato annunciato in un lungo post su X da Rudy Huyn. La logica alla base del nuovo programma di installazione web è quella di rendere i download delle app più veloci e richiedere meno azioni. In precedenza, se si desiderava installare programma utilizzando la versione web dello Store, era necessario cliccare sul sito web, poi sulla finestra di dialogo del collegamento diretto e, infine, sulla mini-finestra dello Store per Windows. Un processo così complesso serviva a combattere gli script dannosi a scapito dell'esperienza dell'utente. Ora, la nuova "versione sganciata dello Store" consente di utilizzare installer autonomi più piccoli con la stessa logica dell'app Microsoft Store.

