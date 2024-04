Windows 11 24H2: rilasciata silenziosamente nuova build 26100.2

Il Big Update per Windows 11, versione 24H2, dovrebbe essere presentato entro la fine dell'anno. Secondo gli ultimi report, l'RTM (rilascio alla produzione) avverrà questo mese. Inoltre, i tempi sembrano allinearsi con un altro sviluppo recente in cui Microsoft ha rilasciato una build Windows Insider per HLK (Hardware Lab Kit). Quest’ultimo aiuta essenzialmente a testare e verificare l'hardware Compatibilità. I recenti sviluppi hanno portato a ipotizzare che l'ultima build 26100.1, disponibili nei canali Canary e Dev di Microsoft Insider, appartenga al ramo RTM. Tuttavia, la build presenta alcuni problemi, anche al di fuori di quelli riconosciuti da Microsoft. Dall’altro lato, il gigante della tecnologia ha attualmente rilasciato una nuova build 26100.2 (KB5037941), che sembra essere una build OEM. Poiché è per il ramo OEM, Microsoft non ha rilasciato un registro delle modifiche separato per questo. Tale build dovrebbe essere riferita al prossimo aggiornamento per il sistema operativo, ovvero Windows 11 24H2.

Windows 11 24H2: la nuova build potrebbe avere i bug della precedente.

Le build OEM come la 26.100.2 sono pensate per essere preinstallate sui PC OEM, come ad esempio quelli di fornitori come Dell, HP, Asus, Lenovo, ecc. Questa è basata sulla build precedente, 26100.1, e quindi i bug e i problemi precedenti potrebbero probabilmente essere ancora presenti. Si tratta comunque di una build è diversa da una build di pipeline di manutenzione in cui Microsoft testa i canali di manutenzione Insider prima di inviare alcuni aggiornamenti importanti. Inoltre, gli utenti che non hanno installato la build 26100.1 non potranno installarla. Chi desidera testarla può scaricarla dal sito web di UUP dump. Tuttavia, è consigliato di non scaricare subito tale build e aspettare ancora un po’.

L’arrivo di Windows 11 24H2 è anche legato a quello dei prossimi PC dotati di intelligenza artificiale. Microsoft e AMD hanno già annunciato alcuni nuovi PC Windows 11 AI per le aziende. Quest’ultimi saranno alimentati da CPU Ryzen 8000 PRO e chip di sicurezza Pluton. AMD afferma che arriveranno nel secondo trimestre e che ci aspettiamo di trovarli al Computex 2024 all'inizio di giugno.