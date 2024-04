Esplora file: su Windows 11 arriva la duplicazione delle schede

Microsoft dovrebbe annunciare a breve il tanto chiacchierato "AI Explorer" con le sue fantasiose esperienze basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, non tutti gli utenti potranno provarlo, poiché sembra richiedere nuovo hardware, in particolare da Qualcomm. Gli utenti PC con chip AMD Ryzen a 16 core, Intel a 24 core e altri processori x86 "tradizionali" dovranno continuare a utilizzare Esplora file. Fortunatamente, anche quest'ultimo potrebbe essere presto aggiornato da Microsoft. Sebbene non sia nulla di certo, l’app dovrebbe ricevere alcune novità. Queste si concentrano soprattutto sulle schede. Come mostrato dall’utente PhantomOfEarth, su X, la build 22635.3566 di Windows 11, recentemente rilasciata nel canale Beta, contiene una nuova funzionalità che dopo l'abilitazione, consente di duplicare un tag Esplora file. Sebbene non si tratti di qualcosa di innovativo, è pur sempre una funzionalità che può far piacere agli utenti.

An improvement coming soon to File Explorer tabs: the option to duplicate a tab from the right click menu. (disabled by default, Beta 22635.3566.) vivetool /enable /id:45262221 pic.twitter.com/9qScQP0rUt — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) April 27, 2024

Esplora file: come attivare la duplicazione delle schede

Attualmente, cliccando con il tasto destro del mouse su una scheda di Esplora file (versione stabile) vengono visualizzate tre opzioni. Nello specifico si tratta di “Chiudi scheda”, “Chiudi altre schede” e “Chiudi schede a destra”. Nella build 22635.3566, esiste invece una quarta opzione che permette di duplicare la scheda corrente, chiamata “Duplica scheda”. Gli utenti che desiderano testare questa nuova funzionalità possono farlo in modo semplice. In primis è necessario scaricare ViveTool da GitHub e decomprimere i file nella cartella che preferiscono. Fatto ciò, bisognerà premere la scorciatoia da tastiera Tasto Windows + X e seleziona Terminale (Admin). In seguito, passare da Terminale Windows al profilo del Prompt dei comandi con la scorciatoia Ctrl + Maiusc + 2. In alternativa è possibile cliccare sull’icona della freccia rivolta verso il basso, nella parte superiore della finestra, e selezionare Prompt dei comandi.

Nella nuova scheda, passare alla cartella contenente i file ViveTool con il comando CD. Ad esempio, se ViveTool si trova in C:, basterà digitare C:\Vive, digita CD C:\Vive. In seguito, digitare vivetool /enable/id:45262221,48433719 e premere Invio. Fatto ciò, basterà riavviare il PC per rendere la modifica operativa. Bisogna ricordare che l’attuale implementazione non è ancora perfetta ed è poco fluida. Tuttavia, da adesso sarà semplice avere due schede identiche di Esplora file. È comunque probabile, che Microsoft migliori tale funzionalità prima di ufficializzare l’arrivo dell’opzione sul canale stabile.