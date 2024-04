Windows 11 24H2 RTM arriva ad aprile 2024

Tre mesi fa, la community di appassionati di Windows era in fermento con il presunto arrivo imminente della prossima generazione dell’OS, denominata Windows 12. Tuttavia, molte speculazioni sono fallite poiché un nuovo rapporto suggeriva che Windows 12 non sarebbe stato più disponibile, almeno non nel 2024. Il report aggiungeva inoltre anche che, a differenza della versione 23H2, Windows 11 24H2 sarebbe stato un aggiornamento importante. Poco dopo, Microsoft ha confermato ufficialmente la nuova versione, con il nome di Windows 11 2024 Update. Tale aggiornamento dovrebbe essere disponibile in via ufficiale tra settembre e ottobre 2024, ovvero lo stesso periodo in cui Microsoft ha rilasciato anche i precedenti update.

Windows 11 24H2: la roadmap per il rilascio del nuovo sistema operativo

Un nuovo report di Windows Central conferma tale ipotesi, aggiungendo che Windows 11 24H2 arriverà in RTM (release to manufacturing) già questo mese. Inoltre, sempre secondo il sito, i primi PC AI, basati su Arm, saranno svelati un paio di mesi dopo, a giugno. Ciò non sorprende considerando che Microsoft ha recentemente pubblicato le Insider Preview di Windows Hardware Lab Kit (HLK) per i test di compatibilità dei requisiti di sistema. Il report parla anche di un evento del prossimo mese in cui verranno mostrate le nuove funzionalità AI con cui verrà caricata la versione 24H2. Ad esempio, sembra che sia in lavorazione un nuovo “File Explorer AI”. Non è chiaro se tale funzionalità verrà presentata alla conferenza Build 2024 o nel corso di un evento ad hoc.

Come accennato, il rilascio completo di Windows 11 24H2 sarà graduale e partirà ad aprile, con il traguardo RTM. A maggio, Microsoft organizzerà un evento Windows per svelare nuove esperienze di intelligenza artificiale. Il mese successivo inizieranno le spedizioni dei primi PC Arm con la versione 24H2 precaricata. A luglio, Microsoft finalizzerà il set di funzionalità per Windows 11 versione 24H2. Ad agosto, l’azienda di Redmond approverà la patch delle funzionalità day-one per tale versione. Infine, a settembre 2024, Windows 11 versione 24H2 sarà rilasciato a tutti gli utenti, con nuove funzionalità AI. Il report di dicembre 2023 menzionava per la prima volta la data di rilascio di Windows 12 a giugno, insieme alla prima serie di PC AI. Tuttavia, il nuovo sistema operativo sembra dover attendere ancora un po’. Probabilmente Microsoft rilascerà Windows 12 nel 2025.