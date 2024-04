Microsoft conferma bug foto profilo su Windows 11 KB5036893

Il 9 aprile 2024, Microsoft ha rilasciato aggiornamenti cumulativi pianificati per tutte le versioni di Windows 10 e 11 supportate. Quest'ultimo ha ricevuto l'aggiornamento KB5036893, noto anche come aggiornamento "Moment 5". La versione ha introdotto diverse modifiche al sistema operativo. Tuttavia, non sono mancati i problemi. Oltre ad alcune segnalazioni degli utenti, Microsoft ha confermato un bug nell'app Impostazioni. Secondo la pagina di supporto aggiornata per KB5036893, alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi durante il tentativo di modificare la foto del profilo nell'app Impostazioni. Cliccando su Account, poi Le tue info e, infine, Scegli un file, nell'app viene visualizzato il messaggio “Errore immagine dell'account. Impossibile salvare l'immagine. Codice errore: 0x80070502”.

Microsoft: come risolvere temporaneamente il bug della foto profilo

Microsoft afferma che il problema riguarda tutti gli utenti con KB5036893. Tuttavia, se è stato effettuato l’accesso con un account Microsoft, è comunque possibile modificare l'immagine del profilo. I sistemi con profili locali, invece, non possono ancora aggiornare l'immagine del profilo a causa del codice di errore sopra menzionato.

L’azienda di Redmond non ha ancora fornito una soluzione alternativa al bug. Gli utenti possono comunque modificare l'immagine del proprio profilo locale senza utilizzare l'app Impostazioni. Il metodo è piuttosto semplice, ma funziona. Basta aprire Esplora file e digita il percorso C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures (ricorda di sostituire Username con il proprio nome utente reale). A questo punto si dovrà scegliere l’immagine da usare come foto profilo e copiarla nella cartella. Se la foto non dovesse convincere, per rimuoverla dal profilo, basterà semplicemente eliminarla dalla cartella. Come ultimo passo bisognerà riavviare il computer, in modo che la modifica diventi effettiva. Dopo il riavvio, la nuova foto del profilo sarà visibile nella schermata di blocco, nel menu Start e non solo. Microsoft sta lavorando per risolvere il problema in un aggiornamento futuro. È quindi probabile che a breve venga rilasciata una patch ufficiale.