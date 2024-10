Windows 11 24H2: nuovo bug causa schermate blu di errore

Windows 11 24H2 è l’ultimo Big Update rilasciato da Microsoft che ha introdotto svariate nuove funzionalità. Tale aggiornamento include anche un elenco di bug e problemi noti. Alcuni di questi problemi sono piuttosto gravi e causano schermate blu della morte. Ciò ha portato l’azienda a bloccare l'aggiornamento sui dispositivi interessati. Recentemente è stato notato un altro bug noto che causa crash di sistema. Questa volta, si verifica su PC con l'app Voicemeeter. Secondo una notifica pubblicata da Microsoft nella documentazione ufficiale, Windows 11 24H2 con l'app Voicemeeter installata si blocca con una schermata blu della morte. Il codice di errore riportato dal sistema è MEMORY_MANAGEMENT. Ciò accade a causa di problemi di compatibilità tra il driver di Voicemeeter e il gestore della memoria del sistema operativo.

Windows 11 24H2: come risolvere il problema con Voicemeeter

Come per altri gravi problemi e bug, Microsoft ha bloccato la compatibilità sui sistemi con l'app Voicemeeter. Pertanto, gli utenti interessati non vedranno ancora la versione Windows 11 24H2 sulla pagina di Windows Update. Microsoft consiglia inoltre vivamente di non aggiornare manualmente il sistema con Installation Assistant o Media Creation Tool. Tuttavia, la rimozione dell'app Voicemeeter potrebbe cancellare il blocco dopo un po' di tempo (fino a 24 ore). Per ora, l'unica soluzione alternativa è disinstallare Voicemeeter e tutti i suoi componenti. In alternativa, è possibile aspettare che VB-Adusio Software rilasci una versione più recente con le correzioni necessarie. L’azienda di Redmond afferma che fornirà informazioni aggiornate non appena saranno disponibili. Altro elemento degno di nota è che il problema di compatibilità riguarda solo i sistemi client con Windows 11 24H2. Le versioni precedenti di Windows 11 e Windows 10 non sono interessate.

Gli utenti che intendono aggiornare a Windows 11 alla versione 24H2, compresi i dispositivi non supportati, dovranno controllare se sono presenti altri problemi noti. Tra questi vi è il blocco delle app quando è in uso la fotocamera integrata, problemi con i dispositivi ASUS (alcuni dei quali sono attualmente bloccati e non possono ottenere la versione 24H2) e non solo.