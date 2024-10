Windows 11 24H2 Update è finalmente disponibile per tutti

Windows 11 2024 Update, noto anche come versione 24H2, è ora disponibile al pubblico. Microsoft ha annunciato il lancio insieme alle nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che arriveranno presto su Windows Insider con PC Copilot+ e altri aggiornamenti. A differenza dei recenti aggiornamenti di Windows 11, la versione 24H2 è uno "scambio completo del sistema operativo", quindi l'aggiornamento richiederà più tempo del solito. Ciò che sta procedendo come al solito è il modo in cui l'aggiornamento viene offerto agli utenti. Microsoft sta gradualmente distribuendo l'aggiornamento ai "seeker" con le versioni 22H2 e 23H2 di Windows 11. Ciò significa che gli utenti devono accedere all'app Impostazioni e richiedere manualmente l'aggiornamento.

Gli utenti che desiderano attivare l’app dovranno aprire Windows Update e attivare l'opzione "Scarica gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili". Dopodiché, basta controllare gli aggiornamenti. Se il sistema è idoneo e non ci sono problemi di blocco, l'app Impostazioni consentirà di scaricare Windows 11 versione 24H2 Update sin da subito. Bisogna notare che l'aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 richiede l'aggiornamento di anteprima non di sicurezza di maggio 2024 e successivi. Come al solito, è possibile anche scaricare le immagini di Windows 11 versione 24H2 dal sito web ufficiale e installare da zero il sistema operativo. In questa fase, BitLocker sarà attivato per impostazione predefinita nelle edizioni Home e Pro, ma è possibile disattivarlo).

Le nuove funzionalità di Windows 11 versione 24H2 includono menu contestuali aggiornati, miglioramenti per l'app Impostazioni, supporto per sfondi HDR, supporto Wi-Fi 7, impostazioni di risparmio energetico e batteria rielaborate, aggiornamenti al menu Impostazioni rapide e altro ancora. Il ciclo di vita di Windows 11 per le edizioni Home e Pro 24H2 sarà standard, ovvero di 24 mesi. Windows 11 LTSC 2024, ha invece un ciclo di vita di supporto di 10 anni. I clienti commercial possono scaricare la versione 24H2 tramite WSUS, Windows Update for Business e Admin Center.