Windows 11 24H2: nuove funzionalità nella build 26100.1876

Microsoft ha nuovamente rivisto silenziosamente le note di rilascio della sua ultima build di anteprima di Windows 11 24H2. Il changelog della build 26100.1876 menziona ora due nuove funzionalità. La prima riguarda la possibilità di attivare o disattivare l'accelerazione del mouse e di modificare la direzione di scorrimento. Inoltre, la sezione "Alimentazione e batteria" ora consente di impostare una modalità di alimentazione preferita quando il computer è collegato o funziona a batteria.

Nel suo blog ufficiale l’azienda ha descritto le modifiche, che verranno distribuite gradualmente agli utenti Windows Insider. Secondo Microsoft: “questo aggiornamento aggiunge l'opzione per disattivare la precisione avanzata del puntatore del mouse in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Mouse. C'è anche una nuova opzione per cambiare la direzione in cui scorre il mouse”. Per quanto riguarda la seconda funzionalità. Come si legge nella descrizione: “ora puoi impostare la modalità di alimentazione quando il tuo PC è collegato e alimentato a batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria”.

Windows 11 24H2: scoperto bug nell’app NonVisual Desktop Access

Tuttavia, la nuova build di Windows 11 24H2 introduce alcuni cambiamenti meno entusiasmanti. Microsoft ha riconosciuto un problema che riguarda i clienti che si affidano a tecnologie assistive, ovvero gli screen reader. L'app NonVisual Desktop Access non può infatti descrivere le app in esecuzione con privilegi elevati. Come riportato sul sito ufficiale: “l'app NonVisual Desktop Access (NVDA) e altri screen reader non riescono a narrare tutto il contenuto dello schermo da alcune app. Ciò si verifica quando tali app vengono eseguite con privilegi di amministratore”.

Secondo alcuni rumor Windows 11 versione 24H2 per PC non Copilot+ verrà lanciato a ottobre. Pertanto, è possibile aspettarsi di vedere un paio di aggiornamenti extra per sistemare le cose prima del lancio ufficiale. Per chi desidera saperne di più, può consultare changelog aggiornato di Windows 11 24H2 build 26100.1876 sul blog ufficiale di Windows.