Windows 11 24H2: Microsoft sospende il rollout di per gli Insiders

Brutte notizie per gli utenti iscritti al programma Windows Insider. A quanto pare, Microsoft ha temporaneamente sospeso il rollout della nuova versione del suo sistema operativo, ovvero Windows 11 24H2. Ciò è avvenuto in sordina, senza un vero e proprio annuncio ufficiale. La notifica di aggiornamento è stata scoperta nel post relativo all’annuncio del lancio di Windows 11 24H2, pubblicato nel Release Preview Channel il 22 maggio scorso. Il messaggio rilasciato da Microsoft riporta: “AGGIORNAMENTO 7/6: Stiamo temporaneamente sospendendo il lancio di Windows 11, versione 24H2 nel Release Preview Channel. Riprenderemo il lancio nelle prossime settimane”.

Windows 11 24H2: blocco dovuto ai problemi di Recall?

Ancora una volta, non ci sono informazioni su cosa ci sia dietro la decisione di sospendere l'implementazione di Windows 11 24H2 per gli Insider Non è noto se ciò sia dovuto alle modifiche di Recall annunciate nelle scorse ore da Microsoft. Fino alle ultime build Canary e Dev, era possibile far funzionare Recall solo sulle build di anteprima di rilascio. Per ora, possiamo solo speculare su quale sia il colpevole qui. Brandon LeBlanc del team di Windows Insider, con un post su X ha dichiarato che, in merito a tale novità, non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto scritto da Microsoft sul blog e che l’azienda sta lavorando per rendere la versione nuovamente disponibile.

L’arrivo di Windows 11 24H2 nel canale Stable è previsto entro la fine dell'anno. Questo importante aggiornamento offrirà molte nuove funzionalità e miglioramenti, come il supporto per gli sfondi HDR, il supporto Wi-Fi 7, Sudo per Windows, Rust nel kernel di Windows, l'indispensabile pulsante di aggiornamento per il riquadro a comparsa Wi-Fi, e altro ancora. Anche Recall dovrebbe far parte dell'aggiornamento, ma ufficialmente funziona solo sui PC Copilot+, che verranno lanciati il ​​18 giugno 2024. Tuttavia, gli utenti che dispongono di computer Windows con tecnologia ARM e Windows 11 build 26100.712, possono provare ad abilitare Recall tramite uno strumento dedicato.