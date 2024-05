Recall: Microsoft annuncia nuova funzionalità AI per Windows 11

Microsoft ha annunciato ufficialmente "Recall" (Richiamo), una nuova funzionalità per Windows 11, già conosciuta con il nome di "AI Explorer". Questo strumento terrà traccia di tutto ciò che gli utenti fanno e permetterà di tornare indietro in qualsiasi momento. Microsoft ha rivelato che Recall può ricordare app, siti web, chat, file e molto altro. Inoltre, Recall può approfondire file specifici, come trovare una determinata diapositiva in una presentazione di PowerPoint. Come riportato sul sito Microsoft: “Richiamo utilizza le funzionalità di elaborazione avanzate dei PC Copilot+ per acquisire immagini dello schermo attivo ogni pochi secondi. Gli snapshot vengono criptati e salvati sul disco del computer. È possibile utilizzare Richiamo per trovare i contenuti visualizzati sul PC tramite ricerca o su una barra temporale che consente di scorrere gli snapshot. Dopo aver trovato lo snapshot desiderato in Richiamo, verrà analizzato e saranno visibili delle opzioni per interagire con i contenuti”.

Ma non è tutto. L’azienda di Redmond ricorda ancora che: “Le azioni eseguibili dipendono dai contenuti e dalle capacità del fornitore del servizio di chat in Copilot in Windows. Ad esempio, potresti evidenziare un blocco di testo e decidere di riassumerlo, tradurlo o aprirlo con uno strumento di elaborazione di testi come Word o Notepad. Se evidenzi un'immagine, potrai modificarla o utilizzare il fornitore del servizio di chat in Copilot in Windows per trovare o creare un'immagine simile. Inoltre, Richiamo ti consentirà di aprire lo snapshot nell'applicazione originale in cui è stata creata e, dal momento che Richiamo viene migliorato nel corso del tempo, aprirà il documento, il sito Web o l'e-mail di origine in uno screenshot. Questa funzionalità verrà migliorata durante la fase di anteprima di Richiamo”.

Recall di Windows 11: nessun rischio per la privacy

La descrizione di Microsoft di Recall in Windows 11 sembra un po' preoccupante dal punto di vista della privacy. Quindi, è molto importante per l'azienda assicurarsi che i suoi utenti sappiano come funziona. La pagina ufficiale delle domande frequenti assicura che tutti i dati verranno raccolti in un'unica sequenza temporale ed elaborati localmente sul dispositivo dell’utente. L'azienda sottolinea inoltre che non memorizzerà i dati crittografati, se non sul computer locale dell’utente. Inoltre, non utilizzerà tali informazioni per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, gli utenti saranno in grado di specificare quali app o contenuti non dovrebbero mai essere elaborati da Recall. La funzionalità ignorerà automaticamente "alcuni tipi di contenuto", come la navigazione InPrivate in Microsoft Edge. Infine, gli utenti potranno mettere in pausa le istantanee in qualsiasi momento cliccando su un'icona nell'area della barra delle applicazioni.

Come previsto, Recall sarà disponibile solo su "PC Copilot Plus" con chip Qualcomm e NPU al loro interno. Al momento non è previsto per PC con chip Intel o AMD. Inoltre, saranno necessari almeno 25 GB di spazio per conservare circa 3 mesi di istantanee. L'app Impostazioni in Windows 11 consentirà di aumentare l'allocazione dello spazio di archiviazione per Recall. Vale anche la pena notare che Recall è attualmente "ottimizzato per inglese, cinese (semplificato), francese, tedesco, giapponese e spagnolo", ma è previsto il supporto per più lingue, inoltre è possibile recuperare informazioni in 160 lingue. Infine, i primi PC Copilot Plus includono Surface Laptop e Surface Pro di Microsoft, Galaxy Book4 Edge di Samsung e un paio di laptop di Lenovo, Dell, Acer e HP.