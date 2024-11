Windows 11 24H2: Microsoft conferma i problemi audio dei giochi

Microsoft ha confermato un nuovo problema che riguarda i sistemi Windows 11 24H2. Questo causerebbe un aumento inaspettato del volume nei giochi quando si utilizzano sistemi audio USB DAC. Come spiegato dall'azienda in un documento di supporto pubblicato martedì, questo problema noto si verifica sui sistemi di gioco Windows 11 24H2 in cui i giocatori interessati utilizzano un convertitore audio digitale (DAC) USB Creative Sound BlasterX G6 o collegano e poi scollegano immediatamente il sistema audio esterno dal sistema.

Gli utenti potrebbero riscontrare questo problema anche dopo aver messo in modalità sospensione il loro sistema di gioco e averlo poi riattivato manualmente. Lo stesso vale quando prima si regola il volume del sistema audio esterno e poi lo si scollega immediatamente. Come ha affermato dall’azienda di Redmond: "Quando si utilizza un sistema audio esterno USB digital audio converter (DAC), si potrebbe riscontrare un aumento del livello del suono al 100 percento. Non ci sono messaggi di errore o altri fattori identificativi, a parte il volume audio che è improvvisamente aumentato al 100 percento". Questo bug è causato da quello che Microsoft descrive come un problema di temporizzazione nel servizio di sistema AudioEndpointBuilder. Tale bug enumera, inizializza e attiva gli endpoint audio sui sistemi Windows. L'azienda afferma che sta attualmente indagando sul problema e lavorando a una soluzione, con maggiori informazioni che saranno fornite quando disponibili.

Windows 11 24H2: gli altri bug riscontrati da Microsoft

Questa settimana, Redmond ha anche riconosciuto un altro bug di Windows 11 24H2 che impedisce agli utenti di modificare il fuso orario nella vista Data e ora delle Impostazioni di Windows se non hanno privilegi amministrativi sul dispositivo. Tuttavia, gli interessati possono aggirare il problema modificando l’impostazione dal Pannello di controllo. In alternativa, basta aprire la finestra corrispondente ed eseguendo 'timedate.cpl' dalla finestra di dialogo Esegui (avviata premendo la combinazione di tasti tasto Windows + R). Anche in questo caso, Redmond ha affermato che sta indagando attivamente sul problema e fornirà una soluzione in un prossimo aggiornamento di Windows. La scorsa settimana, ha anche ritirato gli aggiornamenti di sicurezza di Exchange di novembre 2024 per problemi di recapito della posta. Infine, ha anche corretto diversi bug che causavano schermate blu e problemi di installazione di Windows Server 2025.