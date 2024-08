Microsoft: Exchange Online segnala e-mail sicure come malware

Microsoft sta indagando su un problema di Exchange Online che causa l'errata etichettatura delle e-mail contenenti immagini segnalate come dannose e l'invio in quarantena. Come affermato dall’azienda in un avviso pubblicato sul centro di amministrazione di Microsoft 365: "I messaggi e-mail degli utenti contenenti immagini potrebbero essere erroneamente contrassegnati come malware e messi in quarantena. Stiamo esaminando la telemetria di monitoraggio del servizio per isolare la causa principale e sviluppare un piano di risanamento". Tracciato con EX873252, questo problema di degradazione del servizio in corso sembra essere già diffuso. Secondo i report degli amministratori di sistema ciò ha un impatto anche sui messaggi con firme di immagini.

Microsoft: errore di Exchange Online già risolto

Poche ore la segnalazione degli utenti, Microsoft ha rivelato di aver adottato misure per spostare le e-mail legittime erroneamente contrassegnate come dannose fuori dalla quarantena. Come pubblicato dall’azienda di Redmond in un post su X: "abbiamo identificato un problema che interessa i nostri sistemi di rilevamento malware. Abbiamo implementato una mitigazione per sbloccare le e-mail legittime che sono state erroneamente messe in quarantena. La riproduzione delle e-mail interessate è in corso”. L’azienda ha poi affermato che il problema è stato risolto e tutte le e-mail interessate sono state messe in quarantena. "Abbiamo confermato che questo problema è stato risolto dopo aver implementato una mitigazione all'interno del servizio. La telemetria mostra che oltre il 99% delle e-mail interessate è stato sbloccato e riprodotto automaticamente".

Questo tipo di errore non è nuovo in casa Microsoft. Nell'ottobre 2023, l’azienda ha affrontato un problema simile causato da una regola anti-spam errata. Quest’ultima ha inondato le caselle di posta degli amministratori di Microsoft 365 con copie carbone nascoste (Ccn) di e-mail in uscita contrassegnate erroneamente come spam. Tuttavia, anche in questo caso, il bug è stato risolto in breve tempo.