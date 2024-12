Windows 11 24H2 è ora disponibile per il download per più PC

Microsoft ha annunciato che l'ultimo aggiornamento delle funzionalità di Windows 11 24H2, è ora entrato in una nuova fase di disponibilità. Adesso il nuovo sistema viene offerto a molti più dispositivi. In precedenza, l'aggiornamento era disponibile solo quando l'opzione "Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena disponibili" era impostata su “On”. Pertanto, più sistemi che eseguono le versioni 22H2 e 23H2 riceveranno l'aggiornamento. Come riportato sul sito ufficiale di Microsoft: “Windows 11, versione 24H2, noto anche come Windows 11 2024 Update, è ora disponibile. Questa ultima versione di Windows viene distribuita in fasi e ora è entrata in una nuova fase di disponibilità. La versione 24H2 viene offerta a una gamma più ampia di dispositivi idonei che eseguono Windows 11, versioni 22H2 e 23H2”.

Gli utenti che non hanno ancora installato l’aggiornamento e desiderano scoprire se il proprio PC è compatibile, possono verificarlo facilmente. Basta selezionare semplicemente Impostazioni, poi Windows Update e selezionare Controlla aggiornamenti. Se il proprio dispositivo è pronto per l'update, gli utenti vedranno l'opzione Scarica e installa.

Nel caso in cui si riscontrino problemi dopo aver eseguito l'aggiornamento, è possibile eseguire una modifica utilizzando la nuova opzione "Correggi i problemi tramite Windows Update", recentemente spiegata in dettaglio da Microsoft. Tuttavia, bisogna tenere presente che non è adatta a tutti. Se Windows Update non lo offre, si può anche provarne uno forzato utilizzando Group Policy.

Come accennato, se l'aggiornamento non è presente nelle impostazioni, significa che questo potrebbe essere bloccato. La maggior parte di questi blocchi ha a che fare con problemi di incompatibilità. Ad esempio, chi ha installato determinati titoli Ubisoft potrebbe trovarsi l'aggiornamento è bloccato. Inoltre, attualmente si possono riscontrare anche problemi con scanner USB, stampanti e dispositivi di rete, quindi la versione 24H2 non sarà disponibile. Oltre a questi, anche alcuni PC ASUS non ricevono l'aggiornamento.