Windows 11 24H2: confermato bug al file Pcasvc.dll

Microsoft si sta preparando a distribuire al grande pubblico la versione Windows 11 24H2, ricca di nuove funzionalità e miglioramenti. Quest’ultima arriverà entro la fine dell'anno. Tuttavia, prima del rilascio ufficiale, Microsoft deve perfezionare l’aggiornamento e risolvere vari bug. Uno di questi bug causa problemi con il file Pcasvc.dll, risultando in un errore "Voce mancante: PcaWallpaperAppDetect". Microsoft ha già confermato il problema nel changelog della versione Windows 11 build 26100.712. Come riportato dall’azienda di Redmond: dopo l'aggiornamento a Windows 11, versione 24H2 (build 26100.712), potresti visualizzare una finestra di dialogo di errore Pcasvc.dll con il messaggio “Voce mancante: PcaWallpaperAppDetect”. Fortunatamente, è stata anche rilasciata una soluzione temporanea.

Windows 11 24H2: come risolvere l’errore al file Pcasvc.dll

Come accennato, l’azienda di Redmond ha indicato agli utenti alcuni passaggi per risolvere il problema, almeno in modo temporaneo. Per iniziare, bisogna digitare "Utilità di pianificazione" nella casella di ricerca (accanto al tasto start) e selezionarla. Nel menu di sinistra, si dovrà poi cliccare sulla freccia accanto "Libreria Utilità di pianificazione", in modo da visualizzare le sottocartelle. Segui il percorso Microsoft, Windows e, infine, Application Experience. A questo punto trova l'attività denominata "PcaWallpaperAppDetect" dalla visualizzazione elenco, al centro dell'Utilità di pianificazione. Cliccare con il tasto destro su questa attività e, dal menu che si aprirà, selezionare "Elimina". Infine, confermare l’operazione.

Bisogna comunque tenere presente che Microsoft sta gradualmente distribuendo Windows 11 versione 24H2 su Windows Insider. Ciò significa che non tutti possono ancora accedere a tale sezione. Inoltre, le versioni per gli insider sono caratterizzate da continui errori e instabilità, che potrebbero compromettere il sistema. Per evitare ogni tipo di problema è comunque sempre consigliato attendere che l’azienda di Redmond rilasci la versione stabile dell’aggiornamento. Per visualizzare il changelog completo della build 26100.712 di Windows 11 24H2 è possibile consultate il sito ufficiale di Microsoft.