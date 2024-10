Windows 11 24H2 causa blocco app quando si usa la fotocamera

La versione 24H2 di Windows 11 lanciata di recente ha un elenco piuttosto lungo di problemi noti e Microsoft ne ha appena confermati altri. Il bug appena scoperto potrebbe essere il motivo per cui alcuni utenti non "vedono" l'aggiornamento sui loro sistemi. L’azienda di Redmond ha infatti inserito un blocco di aggiornamento per impedire agli utenti una brutta esperienza. Secondo una notifica pubblicata nella documentazione ufficiale di Windows, alcuni computer Windows con Windows 11 24H2 installato potrebbero riscontrare blocchi delle applicazioni quando si utilizza la fotocamera integrata. In particolare, il bug riguarda funzionalità come il rilevamento di volti o oggetti, inclusa l'autenticazione con il riconoscimento facciale di Windows Hello.

Purtroppo, ad oggi non ci sono possibili soluzioni alternative. I clienti interessati devono tornare a Windows 11 versione 23H2 (o precedente) o aspettare che l’azienda rilasci una correzione. Inoltre, agli utenti con versioni precedenti di Windows 11 e 10 non verrà offerta la versione 24H2 tramite Windows Update. Microsoft consiglia poi di non tentare di aggiornare manualmente alla versione più recente. Per quanto riguarda gli amministratori IT, possono controllare i report di Windows Update for Business con l'ID di protezione 53340062.

Windows 11 24H2: bug riguarda soltanto le versioni client del sistema

Un altro aspetto negativo di questo problema è che non c'è modo di sapere se il proprio computer sia interessato dal bug o meno. L'unica cosa che si sa al momento è che il bug si applica alle versioni client di Windows 11 24H2. Pertanto, gli utenti con videocamere integrate che supportano il rilevamento di volti e oggetti che vogliono installare a Windows 11 24H2 dovrebbero attendere la correzione. Altri bug noti in Windows 11 versione 24H2 includono report di Pulizia disco non corretti, bug relativi alle impronte digitali, di compatibilità con alcune app per sfondi, problemi di installazione dell'aggiornamento su alcuni dispositivi ASUS e altro ancora. Ad oggi non esiste una soluzione ufficiale, ma Microsoft afferma fornirà maggiori informazioni quando saranno disponibili.