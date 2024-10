Windows 11 24H2: aggiornamento sarà “facoltativo” su alcuni PC

Recentemente, Microsoft ha rilasciato Windows 11 LTSC 2024, descrivendo in dettaglio tutte le nuove funzionalità che guadagna rispetto a Windows 10. L'azienda ha anche pubblicato un post che spiega le informazioni sull'aggiornamento a Windows 11 24H2 e la compatibilità, nonché le funzionalità per PC aziendali e da ufficio gestiti. Oltre a ciò, Microsoft ha anche ricordato agli amministratori dei sistemi IT la nuova funzionalità di distribuzione recentemente introdotta. Questa consente agli amministratori di scegliere se installare o meno un aggiornamento. Grazie a questa funzionalità, un aggiornamento può essere etichettato come "richiesto". In questo caso l’update delle funzionalità 24H2 verrà installato immediatamente. Se invece viene etichettato come "opzionale", l'aggiornamento delle funzionalità non verrà ancora installato forzatamente. Come dichiarato da Arnab Mitra, Senior Program Manager di Microsoft 365, sul proprio account X: “utilizza la policy di aggiornamenti delle funzionalità #MSIntune #WUfB per rendere #Windows11 24H2 un aggiornamento facoltativo o obbligatorio”.

Windows 11 24H2: secondo Microsoft sarà l’OS più compatibile di sempre

Come di consueto, Microsoft vuole che gli utenti eseguano l'aggiornamento e, per i PC che hanno ancora Windows 10, che lo facciano "immediatamente". L'azienda afferma che la compatibilità delle app del suo sistema operativo è di prim'ordine, con affermazioni come "Windows 11 è il sistema operativo Windows più compatibile di sempre". Microsoft ha anche rilasciato un video che evidenzia alcuni dei punti salienti di Windows 11, inclusi i miglioramenti nelle prestazioni.

Sebbene siano presenti alcuni aspetti superflui, Windows 11 24H2 introduce effettivamente molte nuove funzionalità non annunciate. Purtroppo, alcune di queste non saranno disponibili per tutti, come il miglioramento delle prestazioni di ReFS. Altre sono invece state pensate proprio per il grande pubblico. Queste includono aggiornamenti come WDDM 3.2, che potrebbero ridurre i crash dei driver grafici nella versione 24H2, oltre alla codifica video AV1. Il nuovo sistema operativo è già in roll-out in alcuni paesi e sarà disponibile in tutto il mondo a partire dai prossimi giorni.