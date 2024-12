Windows 11 24H2: bloccato update a causa di nuovi bug di gioco

Com’è noto, Windows 11 ha introdotto alcune novità esclusive, alcune delle quali dedicate al mondo dei videogiochi. Purtroppo, una di queste funzionalità di gaming sta attualmente causando problemi, costringendo Microsoft a bloccare l’aggiornamento a Windows 11 24H2 per diversi utenti. In un nuovo documento di supporto pubblicato sul sito web ufficiale di Windows Health Dashboard, Microsoft ha rivelato di aver scoperto un bug in Auto HDR (una funzionalità di sistema che converte i contenuti SDR in HDR su hardware compatibile per migliorare la grafica). Questo errore fa sì che i giochi mostrino colori non corretti o si blocchino completamente e smettano di rispondere.

Microsoft non ha specificato quali configurazioni di dispositivi o quali giochi sono interessati dal bug. Ad oggi, l’unica soluzione per ottenere Windows 11 24H2 è quella di disattivare Auto HDR. Microsoft ha applicato un blocco di compatibilità a tutti i sistemi Windows 11 con la funzionalità Auto HDR attivata. Come riportato dall’azienda: “Per proteggere l'esperienza di aggiornamento, è stato applicato un blocco di compatibilità ai dispositivi che hanno abilitato l'HDR automatico. Questi dispositivi non verranno offerti per installare Windows 11 versione 24H2 tramite il canale Windows Update release. Gli amministratori IT che usano i report di Windows Update for Business possono controllare questo problema usando il relativo ID di protezione: 55382406. Importante: È consigliabile non tentare di eseguire manualmente l'aggiornamento alla versione 24H2 usando l'Assistente installazione Windows 11 o lo strumento di creazione dei supporti fino a quando questo problema non è stato risolto”.

Windows 11 24H2: come disattivare la funzionalità Auto HDR

Mentre Microsoft sta lavorando a una risoluzione, agli utenti che desiderano passare a Windows 11 24H2 si consiglia di disattivare Auto HDR. Per fare ciò basta accedere alle Impostazioni del PC, poi selezionare Sistema, Schermo, Usa HDR e, infine, disattivare la funzionalità Auto HDR. Purtroppo, non ci sono informazioni su cosa accadrà dopo l'aggiornamento alla versione 24H2 e l'attivazione della funzionalità Auto HDR.

Questo non è il primo problema di Windows 11 24H2 che riguarda le funzionalità di gaming. Quando l'aggiornamento è stato rilasciato il 1 ottobre 2024, Microsoft ha notificato agli utenti che i giochi con Easy Anti-Cheat si sarebbero bloccati con una schermata blu di errore dopo l'aggiornamento. Inoltre, giochi come Asphalt 8 avrebbero smesso di rispondere. Successivamente, Microsoft ha rivelato che alcuni giochi Ubisoft hanno problemi di compatibilità con Windows 11 versione 24H2. Sebbene alcuni di quei giochi abbiano già ricevuto patch, alcuni di essi rimangono incompatibili con l'ultima versione di Windows 11.