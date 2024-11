Windows 11: update bloccati su PC con giochi Ubisoft installati

Microsoft ha smesso di offrire aggiornamenti a Windows 11 versione 24H2 sui PC su cui sono installati alcuni giochi Ubisoft. L'azienda ha preso questa decisione dopo le lamentele secondo cui Star Wars Outlaws e i giochi della serie Assassin's Creed si bloccavano dopo l'installazione del nuovo aggiornamento di Windows. L’azienda ha confermato il "blocco della compatibilità" in un aggiornamento di stato e ha affermato che sta lavorando con Ubisoft per trovare una soluzione. Come riporta l’azienda di Redmond: “dopo aver installato Windows 11, versione 24H2, potresti riscontrare problemi con alcuni giochi Ubisoft. Questi giochi potrebbero non rispondere durante l'avvio, il caricamento o durante il gioco attivo. In alcuni casi, gli utenti potrebbero visualizzare una schermata nera. I giochi interessati sono: Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora”.

Windows 11: sconsigliato aggiornare manualmente il sistema

Oltre ai titoli sopramenzionati, altri gamer hanno segnalato problemi dopo l'installazione di Windows 11. Tra i giochi coinvolti ci sarebbero anche Farcry e Call of Duty di Activision. Ubisoft ha rilasciato un hotfix temporaneo per Star Wars Outlaws mentre gli sviluppatori lavorano a una correzione permanente. Come ricorda ancora l’azienda: "abbiamo appena distribuito un hotfix temporaneo (v1.4.1) per i giocatori che hanno riscontrato problemi giocando su Windows 11 24H2. Si prega di notare che potrebbero verificarsi alcuni problemi di prestazioni mentre lavoriamo a una correzione più permanente. Non appena sarà pronta, vi faremo sapere". L'azienda ha anche pubblicato sul forum Steam Assassin's Creed Origins che sta esaminando il problema anche per quel gioco.

Per ora, se un gioco non risponde più, gli utenti possono aprire Task Manager e terminare il processo associato. Come accennato, Microsoft ha già bloccato l'aggiornamento Windows 11 24H2 sui dispositivi che eseguono questi giochi Ubisoft finché non verrà rilasciata una correzione. L'azienda avvisa inoltre gli utenti di non aggiornare manualmente il sistema operativo finché il problema non sarà risolto.