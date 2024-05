Microsoft lancia il nuovo Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Microsoft ha annunciato una nuova versione del suo sistema operativo Windows 11. Si tratta di Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ed è già disponibile per le aziende e i produttori di dispositivi che utilizzano e creano prodotti Internet of Things (IoT). In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato: “Stiamo offrendo maggiore flessibilità ai produttori di dispositivi con requisiti hardware IoT aggiornati. Abbiamo abilitato più tipi di dispositivi che ci consentono di illuminare un mercato più ampio. Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 espande il numero di pacchetti rimovibili a 36. Ciò consente ai produttori di dispositivi di personalizzare il sistema operativo per creare la piattaforma perfetta anche per dispositivi con risorse limitate”.

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024: le novità rilasciate con il nuovo OS

Tra le varie novità introdotte, ora i dispositivi potranno connettersi e proiettare in modalità wireless su un altro dispositivo in esecuzione sul nuovo sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Inoltre, sarà possibile effettuare l'esecuzione delle app x86 sul sistema operativo quando si utilizza un dispositivo con un processore basato su Arm. Questa nuova versione introduce anche alcune modifiche all'interfaccia utente. Come riportato da Microsoft: “Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 offre nuovi componenti come il menu extra della barra delle applicazioni e le schede Esplora file. Ciò per semplificare le attività e massimizzare la produttività. Inoltre, tale versione migliora l'accessibilità introducendo sottotitoli in tempo reale a livello di sistema e accesso vocale. infine, i display braille ora funzionano perfettamente su più lettori di schermo e l'Assistente vocale supporta nuovi linguaggi di input e output braille per semplificare l'esperienza dell'utente finale”.

Microsoft afferma di aver anche potenziato la sicurezza per il nuovo sistema. Ciò include una nuova app Sicurezza di Windows che offre accesso rapido alla protezione da virus, firewall e funzionalità di sicurezza di rete e altro. Il nuovo OS utilizza anche gli aggiornamenti mensili di Windows 11, che sono più piccoli e scaricano solo file sorgente diversi. Il nuovo OS Windows 11 sarà ufficialmente supportato da Microsoft per almeno 10 anni. Ciò significa che, come minimo, raggiungerà la fine del suo ciclo di vita nel 2034.