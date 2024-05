Phone Link: Windows permetterà di estrarre testo da foto Android

L'app Phone Link di Microsoft per Windows sta ricevendo un aggiornamento che consentirà agli utenti di estrarre il testo direttamente dalle immagini archiviate su smartphone. Questa funzionalità utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), già utilizzata in diverse applicazioni Microsoft. Questa tecnologia consente all'app di riconoscere il testo all'interno di un'immagine e di renderlo disponibile per essere copiato e incollato. Un altro esempio simile potrebbe essere Microsoft Cocreator, ancora non rilasciato. Come segnalato dal sito Windows Central, attualmente, questa funzionalità è in fase di test ed è dedicata agli utenti Insider iscritti al canale Preview Build.

Phone Link: come funziona la nuova funzionalità per estrarre il testo dalle immagini

Lo Strumento di cattura di Windows ha ottenuto la funzionalità di estrazione del testo l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo in cui Phone Link ha ricevuto le notifiche di condivisione delle immagini. Quindi, per un po' di tempo è stato possibile estrarre il testo dalle foto del telefono utilizzando lo Strumento di cattura. Questo aggiornamento fa semplicemente risparmiare un passaggio e consente di effettuare l’operazione in-app. Come accennato, la funzionalità è attiva in Phone Link 1.24051.91.0 e disponibile nel canale Insider Preview Build 22635.3646 (Beta). Nella sezione Foto dell'app Phone Link, gli utenti possono accedere alla funzione aprendo un'immagine. Se viene rilevato del testo, verrà visualizzata l'icona "Testo". Facendo clic su questa icona si avvia il processo OCR e agli utenti verranno presentate le opzioni per selezionare o copiare il testo riconosciuto.

Come riportato, l'aggiornamento si applica specificamente all'app Phone Link su Windows ed è indipendente dal modello di telefono Android utilizzato. Dopo un periodo di test all'interno del canale di anteprima di rilascio, si prevede che la funzionalità di estrazione del testo sarà resa disponibile a tutti gli utenti di Phone Link nel prossimo futuro. Questo aggiornamento può migliorare l'esperienza complessiva dell'utente semplificando il trasferimento dei dati di testo dalle immagini del telefono ai PC. Microsoft non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito. Per saperne di più su una possibile data di rilascio bisognerà attendere ancora le prossime settimane (o mesi).