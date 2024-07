Windows 11 23H2 è finalmente disponibile per tutti

Microsoft ha recentemente annunciato che Windows 11 23H2, la versione di Windows 11 più recente fino ad oggi (se non si conta la versione 24H2 sui PC Copilot+), è disponibile per tutti i dispositivi compatibili. Ciò che significa che ogni utente può aggiornare il proprio sistema senza attendere. La notifica sull'ampia disponibilità di Windows 11 versione 23H2 è stata annunciata nella documentazione ufficiale sul sito web Microsoft Learn. Chiunque abbia un PC Windows 11 con SKU Pro o Home e utilizza ancora la versione 22H2, può aggiornare il sistema in modo semplice. Basta recersi sulle Impostazioni, selezionare Windows Update e poi cliccare sul pulsante "Verifica aggiornamenti". Se non ci sono problemi di blocco, il computer troverà l'aggiornamento, lo scaricherà e installerà in automatico.

Windows 11 23H2: PC non gestiti verranno aggiornati in automatico

Vale anche la pena notare che i PC Windows 11 non gestiti (principalmente quelli utilizzati in ambito domestico) verranno automaticamente aggiornati a Windows 11 23H2. Microsoft ha recentemente emesso un promemoria di 90 giorni sull'imminente fine del supporto per le versioni 21H2 (finale) e 22H2 (parziale) di Windows 11. Per garantire che i clienti utilizzino un sistema operativo sicuro e supportato, Microsoft li aggiorna automaticamente a Windows 11 versione 23H2. Il nuovo aggiornamento Windows 11 24H2, sarà disponibile entro fine anno su tutti i dispositivi, non solo su quelli con processore Qualcomm Snapdragon Elite. Questo Big Update dovrebbe introdurre molte nuove funzionalità al sistema operativo. Ad esempio, sono previsti supporto dello sfondo HDR, Sudo per Windows, risparmio energetico migliorato, supporto Wi-Fi 7, nuove funzionalità AI, Rust nel kernel di Windows e altro ancora.

Gli utenti che non vogliono attendere che Windows 11 24H2 arrivi nel canale stabile, possono installare i file ISO aggiornati di recente sul proprio dispositivo. Bisogna comunque ricordare si tratta soltanto di un’anteprima e non della versione finale. Proprio per questo motivo, è consigliato utilizzare un PC secondario, poiché la tale versione può essere instabile e includere diversi bug.