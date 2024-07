Windows 11 24H2: rilasciate nuove immagini ISO di anteprima

Microsoft ha annunciato diverse novità per gli utenti di Windows Insider. Poco dopo aver rilasciato una nuova build Canary, l’azienda ha inviato nuovi aggiornamenti per i test nei canali Beta e Release Preview sia per Windows 10 sia per 11. Inoltre, per aiutare coloro che desiderano arrivare più velocemente al prossimo aggiornamento delle funzionalità, Microsoft ha aggiornato le sue immagini ISO per Windows Insider. Queste hanno raggiunto la versione 26100.1150 e includono i recenti aggiornamenti di sicurezza rilasciati come parte degli update del Patch Tuesday di luglio. La build 26100.1150 di Windows 11 24H2 è disponibile per x86 e ARM64. La prima opzione è per i clienti con computer basati su Intel o AMD. La seconda opzione è invece dedicata agli utenti che utilizzano PC Windows con processori Qualcomm Snapdragon o Microsoft SQ (sono supportati anche i Mac con chip Apple Silicon).

Windows 11 24H2: OS già presente su PC Copilot+ e in arrivo per gli altri device

Gli utenti possono scaricare le ISO di Windows 11 24H2 build 26100.1150 x86 e le immagini VHDX per i dispositivi ARM dal sito ufficiale. Bisogna comunque tenere presente che le immagini di anteprima di Windows 11 richiedono ancora l'attivazione con una chiave di licenza autentica di uno SKU corrispondente. Le uniche immagini ufficiali di Windows che non richiedono l'attivazione sono le virtual machine ufficiali di Microsoft, note anche come Windows Developer Environment. Anche queste sono disponibili sul sito dell’azienda. Tuttavia, è necessario ricordare che scadranno presto, ovvero il prossimo 15 luglio. Infine, Microsoft rimuoverà alcune delle macchine virtuali predefinite quel giorno a causa di "problemi tecnici in corso".

Vale la pena notare che per alcuni utenti è già disponibile Windows 11 24H2. I clienti con PC Copilot+ (quelli dotati di processori Snapdragon X di Qualcomm) possono infatti già usare la versione 24H2. Quelli con computer basati su Intel o AMD riceveranno l'aggiornamento tra qualche mese, molto probabilmente a settembre o ottobre. Infine, con l'avvicinarsi del nuovo sistema, Microsoft si sta preparando ad abbandonare le versioni 21H2 e 22H2 di Windows 11. Le due versioni non saranno più supportate e non riceveranno più aggiornamenti entro i prossimi 90 giorni.