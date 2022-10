Windows 11 2022 Update rallenta la copia dei file pesanti

A quanto pare, il nuovissimo Windows 11 2022 Update è un vero e proprio aggregatore di bug. Dopo i problemi con le schede grafiche NVIDIA, quelli con i driver Intel e quelli con le stampanti, nel corso delle ultime ore è emerso un altro “impedimento”, questa volta relativo alla copia dei file pesanti.

Windows 11 e il bug che degrada le prestazioni nella copia dei file pesanti

Più precisamente, Ned Pyle, Principal Program Manager di Windows Server, ha pubblicato un post sul forum Tech Community in cui ha avvertito gli utenti che la copia di file di grandi dimensioni da un computer remoto ad un sistema su cui è presente l’ultima versione di Windows 11 potrebbe andare ad implicare un degrado delle prestazioni.

Coloro che hanno installato Windows 11 2022 Update stanno infatti lamentando rallentamenti fino al 40% sul protocollo SMB quando effettuano la copia di file aventi un peso di diversi GB. La problematica, però, si manifesterebbe pure durante la copia dei file locali, il che sta a significare che non si tratta di un’esclusiva del protocollo SMB.

In attesa del rilascio di un correttivo da parte di Microsoft che sicuramente non tarderà ad arrivare, considerando anche che la stessa azienda ha già riconosciuto ufficialmente la situazione, attualmente l’unico escamotage per far fronte a tutto ciò consiste nell’usare robocopy o xcopy con il parametro /J .

Da tenere presente che il bug non ha nulla a che vedere con la versione iniziale di Windows 11, per cui chi non ha ancora effettuato l’aggiornamento non ha assolutamente nulla di cui preoccuparsi.