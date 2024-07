Azure Lab Services: Microsoft ritirerà il servizio in futuro

Microsoft sta pianificando di ritirare un altro dei suoi servizi, Azure Lab Service. La buona notizia per gli attuali utenti, è che ciò non accadrà molto presto. Questo servizio consente agli utenti con un abbonamento ad Azure di configurare un piano di laboratorio e creare un lab per una serie di funzioni diverse. Il servizio è stato progettato per consentire alle persone di creare lab per lezioni, hackathon, sessioni di formazione o semplicemente per sperimentare idee.

Nell'annuncio dell’imminente ritiro del servizio, Microsoft ha affermato che numerosi altri servizi di desktop virtuale offerti, come Azure Virtual Desktop, Windows 365, Azure DevTest Labs, and Microsoft Dev Box, potrebbero offrire le stesse funzionalità di Azure Lab. Servizi: Inoltre, in una pagina di supporto, l’azienda di Redmond ha citato anche alcuni servizi di terze parti sostitutivi. La lista include ad esempio Apporto, CloudLabs di Spektra Systems, Nerdio Manager for Enterprise (NME) e Skillable.

Azure Lab Services: Microsoft chiude le iscrizioni al servizio

Microsoft ha interrotto l'accesso per i nuovi abbonati ad Azure Lab Services la scorsa settimana, il 15 luglio. Tuttavia, gli attuali abbonati al lab potranno continuare a utilizzare il servizio fino al 28 giugno 2027. In tale data sarà inoltre possibile continuare ad accedere a tutti i lab o piani di lab esistenti. La pagina di supporto di Microsoft ha aggiunto: “gli abbonamenti di Azure che hanno utilizzato attivamente i servizi Azure Lab tra luglio 2023 e luglio 2024 verranno considerati clienti esistenti e potranno creare un nuovo piano lab. Non è possibile creare nuovi account lab”.

L’azienda di Redmond continuerà a supportare pienamente il servizio per gli attuali abbonati fino al suo ritiro. Inoltre, gli attuali clienti potranno comunque accedere alla propria raccolta di calcolo di Azure. Ciò include anche eventuali immagini che potrebbero essere archiviate dopo il ritiro del servizio.