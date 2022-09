Windows 11 2022 Update: aggiornamento bloccato su alcuni PC Intel

Windows 11 2022 Update è stato reso disponibile da una settimana, la sua diffusione sta procedendo incessantemente e per il momento pare si stia rivelando abbastanza stabile per la maggior parte degli utenti, anche se non proprio per tutti, almeno non per coloro che posseggono un PC con GPU Nvidia, come emerso qualche giorno fa, e per chi dispone di un computer basato su Intel, stando a quanto comunicato nelle ultime ore.

A causa di un’incompatibilità dei driver Intel SST (Smart Sound Technology) con il più recente aggiornamento di Windows 11, infatti, il computer va in blocco e viene mostrata la tanto temuta BSoD (Blue Screen of Death). Per evitare problemi, dunque, Microsoft ha deciso di sospendere l’aggiornamento a Windows 11 2022 Update sui dispositivi interessati.

Per chi non lo sapesse, Intel SST è un driver che gestisce la riproduzione di musica e comandi vocali. La funzione è fruibile sia con i processori Core che Atom.

Da tenere presente che il problema è relativo solo ai dispositivi con processori Intel 11th Gen Core e driver Intel SST versione 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152, tutti gli altri sembrerebbero essere esenti.

Microsoft si raccomanda di non andare a forzare in alcun modo l’aggiornamento, per evitare di incorrere in problemi o comunque in comportamenti inattesi da parte del dispositivo.

È consigliabile non tentare di eseguire manualmente l’aggiornamento usando il pulsante Aggiorna ora o lo strumento di creazione di supporti. Questo, fino a quando il problema non viene risolto e la protezione non viene rimossa.

Chiaramente si tratta solo di una soluzione temporanea. Il gruppo di Redmond e Intel si stanno sicuramente già dando da fare per aggirare quanto prima la situazione e fornire una patch correttiva agli utenti colpiti dalla problematica.