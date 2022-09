NVIDIA: risolti i problemi di gioco su Windows 11 2022 Update

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto discutere in maniera particolare la problematica riscontrata dagli utenti in possesso di un PC con scheda video NVIDIA e l’incompatibilità di quest’ultima con il recentissimo Windows 11 2022 Update. In molti, infatti, dopo aver installato il più recente aggiornamento di Windows 11 hanno cominciato ad avere problemi relativamente alle prestazioni di gioco, con un improvviso e significativo calo degli fps.

NVIDIA: la nuova versione di GeForce Experience risolve tutti i problemi

Fortunatamente, però, la causa della problematica è stata individuata e il bug è stato risolto. Stando a quanto comunicato, tutto è imputabile al software GeForce Experience e con il rilascio della nuova versione da poco avvenuto si è giunti finalmente alla risoluzione del problema.

Al momento, è però bene tenerlo presente, si tratta ancora di una versione beta del software, quella siglata come 3.26.0.131, per cui potrebbe rivelarsi instabile o presentare qualche altro tipo di bug, ma comunque il fatto che sia stato risolto il problema lamentato è innegabile.

Per effettuare il download della nuova versione di GeForce Experience è possibile procedere in due modi: il primo consiste nel download del programma per l'installazione direttamente dalla sezione apposita del sito Internet di NVIDIA, mentre il secondo prevede il download da una precedente versione del software, raggiungendo la sezione dedicata alle impostazioni e attivando l’opzione che consente di abilitare le funzionalità sperimentali per scaricare e avviare automaticamente l’ultima beta disponibile.

Ad ogni modo, ci sono buone notizie pure per tutti coloro che preferiscono evitare di scaricare e installare la versione beta di GeForce Experience: NVIDIA ha assicurato che arriverà presto una versione stabile, la quale sarà anche presente nel prossimo pacchetto di driver GeForce Game Ready.