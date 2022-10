Windows 11 2022 Update: c'è un problema con le stampanti

Consequenzialmente all’installazione di Windows 11 2022 Update, diversi utenti hanno iniziato a segnalare problemi legati all’uso delle stampanti che sfruttano determinati driver. Date le circostanze, Microsoft ha quindi deciso di bloccare la possibilità di installare il nuovo aggiornamento su tutti i computer su cui sono configurate delle stampanti che si appoggiano a Microsoft IPP Class Driver o Universal Print Class Driver.

Il problema, spiega la stessa Microsoft mediante un avviso sul suo sito Internet, deriva dal fatto che il driver non riesce a stabilire una connessione con la stampante per cui non è in grado di accertare quali funzionalità vengano effettivamente supportate dal dispositivo.

In attesa di un correttivo da parte del colosso di Redmond che si spera non tardi ad arrivare, per coloro che hanno già eseguito l’installazione dell’aggiornamento, l’azienda suggerisce di risolvere andando a disinstallare e poi reinstallare il driver della stampante.

Per chi non ne fosse a conoscenza, un driver IPP (Internet Printing Protocol) è un driver che consente la comunicazione di un dispositivo client come un computer o un dispositivo mobile con una stampante o print server e che va a gestire i lavori di stampa e sovrintende attività come il monitoraggio della stampante, la verifica dello stato e l'annullamento delle stampe. Universal Print Class Driver (UPD) è invece un driver generico che consente la gestione di modelli di stampanti di produttori diversi mediante un'unica soluzione.

Da notare che quello in questione rappresenta il secondo blocco applicato da Microsoft nell’installazione di Windows 11 2022 Update: c’è pure quello relativo ad alcuni PC Intel per problemi di compatibilità con i driver SST.