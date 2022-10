Windows 11 2022 Update: ancora problemi con NVIDIA

Con il rilascio di Windows 11 2022 Update che è avvenuto lo scorso mese, molti computer con scheda grafica NVIDIA hanno iniziato a manifestare delle fastidiose problematiche in fatto di prestazioni, con un improvviso calo degli fps durante le sessioni di gioco.

La cosa era poi stata risolta con il rilascio di una nuova versione del software GeFroce Experience da parte di NVIDIA, il quale è stato successivamente fornito in bundle con il driver Game Ready e poiché i driver sono cumulativi la correzione è stata fornita pure con l’ultimo update siglato come 522.25. Nonostante tutto, gli utenti lamentano ancora problemi.

C’è chi infatti descrive la situazione come un vero e proprio incubo per l’effettuazione dei test di gioco su Windows 11. A segnalare la cosa sono in special modo i recensori di giochi.

Si tratta perlopiù di micro-stuttering, in quanto le cifre basse dell'1% hanno subito un grande calo in alcuni dei titoli testati. Chi dichiara ciò sottolinea pure di aver effettuato un’installazione pulita di GeFroce per scongiurare ogni problema e di aver disattivato il sistema di sicurezza basato sulla virtualizzazione VBS che è nota per causare instabilità durante le sessioni di gioco e altre feature di sicurezza che Microsoft stessa ha consigliato di disabilitare.

A parte i recensori, pure gli utenti “comuni” lamentano problemi: sembrerebbero esserci difficoltà legate all'accelerazione hardware e alcuni bug relativi a FreeSync/GSync.

Sicuramente la situazione è destinata a risolversi in maniera definitiva con ulteriori update, ma nel mentre la cosa sta diventato parecchio scocciante.