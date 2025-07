Windows 11 build 27902: le novità per Insiders tra bug fix e problemi noti

L’ultimo aggiornamento di Windows 11 build 27902, rilasciato il 17 luglio 2025 all’interno del Canary Channel per gli iscritti al programma Windows Insider, conferma l’impegno di Microsoft verso la stabilità e la risoluzione di problematiche segnalate dagli utenti.

In questa release, il focus principale è chiaramente orientato al miglioramento dell’esperienza utente piuttosto che all’introduzione di nuove funzionalità, seguendo una linea strategica che mira a consolidare la fiducia nella piattaforma.

Il bug di File Explorer

Uno degli interventi più attesi riguarda il fastidioso bug che affliggeva File Explorer. Gli utenti avevano più volte segnalato la perdita delle modifiche alla visualizzazione e lo spostamento improvviso delle icone sul desktop, un problema che comprometteva la produttività e l’ordine dell’ambiente di lavoro digitale. Con questa bug fix, Microsoft dimostra di ascoltare attivamente la community Insider, fornendo una soluzione concreta che si traduce in una maggiore coerenza e affidabilità del sistema operativo.

App Camera

Un altro aspetto su cui l’azienda di Redmond ha posto particolare attenzione riguarda l’app Camera. In passato, numerosi utenti avevano lamentato blocchi improvvisi durante il passaggio tra la fotocamera anteriore e quella posteriore, rendendo l’esperienza di utilizzo poco fluida e spesso frustrante.

L’aggiornamento elimina completamente questa criticità, assicurando ora una transizione senza interruzioni e una maggiore efficienza nell’uso quotidiano dei dispositivi dotati di fotocamera.

Il suono di Windows Vista

Tra le curiosità segnalate dagli Insider, persiste un’anomalia legata al suono di avvio: nella versione Canary Channel, il sistema riproduce ancora il suono di Windows Vista anziché quello tipico di Windows 11.

Microsoft ha già comunicato di essere al lavoro per risolvere questa particolarità nelle prossime versioni, sottolineando la volontà di perfezionare anche i dettagli apparentemente secondari, ma comunque significativi per l’identità del sistema operativo.

Permane qualche problema noto

Nonostante i numerosi miglioramenti, restano alcuni problemi noti che richiedono attenzione, soprattutto per chi utilizza dispositivi Copilot+ PC. Gli utenti che effettuano l’aggiornamento da altri canali potrebbero infatti riscontrare difficoltà nell’uso di Windows Hello PIN e delle funzioni di autenticazione biometrica, ricevendo il codice di errore 0xd0000225. Microsoft suggerisce, come soluzione temporanea, di ricreare il PIN direttamente dalle impostazioni, in attesa di un fix definitivo nelle prossime build.

La lista delle criticità include inoltre errori KERNEL SECURITY CHECK FAILURE durante l’utilizzo di VPN, che possono causare riavvii imprevisti o crash di sistema, impattando la continuità operativa degli utenti professionali. Altri inconvenienti noti sono i crash dell’app Impostazioni nella sezione Power & Battery e problemi nella visualizzazione degli apostrofi, elementi che, seppur secondari, possono influenzare l’esperienza d’uso complessiva.

Le distorsioni grafiche di Remote Desktop

Particolarmente delicata la situazione per chi utilizza Remote Desktop su dispositivi Arm64. In questa configurazione, infatti, si possono verificare gravi distorsioni grafiche che compromettono la visualizzazione e la gestione remota del sistema.

Microsoft è consapevole della gravità di questa problematica e sta lavorando per garantire una soluzione tempestiva, ribadendo l’importanza di raccogliere feedback puntuali dagli utenti più esperti.